Intoxicação por Produtos de Limpeza em Crianças: Como Agir para Evitar Tragédias

Os primeiros anos da maternidade e dos cuidados com crianças pequenas trazem diversos desafios, especialmente para mães e responsáveis que não tem uma rede de apoio consistente. Entre as principais preocupações estão os acidentes domésticos, que podem ocorrer em questão de segundos. A intoxicação por produtos de limpeza figura como um dos mais graves, podendo acontecer por ingestão acidental, contato com a pele ou inalação.

As cores vibrantes, embalagens atrativas e até aromas adocicados de alguns produtos despertam a curiosidade infantil, levando as crianças a levá-los à boca ou manipulá-los sem perceber o risco. Muitas vezes, o simples contato com a pele já pode provocar queimaduras ou irritações severas.

A Enfermeira Kamilla Ismerim, Coordenadora de Enfermagem da Hapvida, explica que as primeiras medidas são cruciais para evitar danos maiores a saúde. “Todas as suspeitas de intoxicação em crianças exigem avaliação médica imediata, pois os efeitos podem ser tardios.”, destacou.

A profissional ainda alerta que não é necessário provocar vômito, pois essa ação pode causar mais danos ao organismo, dependendo da substância ingerida. Em caso de contato com pele ou olhos, é importante lavar abundantemente com água corrente.

Medidas Preventivas

Armazenamento adequado: Guarde todos os produtos de limpeza em armários elevados e com chave, inacessíveis às crianças.

Embalagens de segurança: Dê preferência a frascos com sistemas de abertura difíceis para crianças.

Manter embalagens originais: Nunca transfira produtos químicos para recipientes de alimentos ou bebidas.

Organização separada: Mantenha produtos de limpeza longe de alimentos e medicamentos.

Contatos de emergência: Mantenha números de emergência em local visível e de fácil acesso.

Orientação sobre os perigos: Oriente as crianças sobre os perigos desses produtos de forma adequada à faixa etária.

Em caso de acidente, a Coordenadora de Enfermagem, reforça que é fundamental a Identificação do produto, portanto, levar a embalagem original ou anote todas as informações disponíveis para a equipe médica.

Além de acionar o SAMU e dirigir-se imediatamente à unidade de saúde mais próxima, mesmo que não haja sintomas aparentes.

