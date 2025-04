INTS encerra o contrato de gestão da Maternidade, em acordo amistoso com a Prefeitura

O Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS) rescindiu o contrato de gestão da Maternidade Municipal Lourdes Nogueira (MMLN) com a Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju. A decisão, motivada por atrasos nos repasses financeiros – parte deles herdados da gestão anterior –, foi realizada em acordo consensual, garantindo a continuidade dos serviços à população.

Iniciada em abril de 2023, a parceria marcou o primeiro modelo de gestão terceirizada na saúde pública de Aracaju. Durante o período, a MMLN consolidou-se como referência em assistência técnica e humanizada, com 6.425 partos realizados e 232.795 procedimentos registrados, incluindo 26.952 atendimentos de urgência, 96.907 exames laboratoriais e 5.600 kits de maternidade distribuídos. A unidade destacou-se por serviços como UTI neonatal, leitos canguru, registro de nascimento no local e apoio integral a gestantes vítimas de violência ou perda gestacional.

Além dos serviços essenciais, a maternidade ofereceu acompanhamento com refeições para familiares, vacinação, campanhas educativas e acesso a medicamentos. A equipe multidisciplinar do INTS atuou com foco no binômio mãe-bebê, garantindo segurança e acolhimento em momentos críticos.

O presidente do INTS, José Jorge Urpia, agradeceu a oportunidade da parceria, nesses dois anos de trabalho: “Em nome do INTS, venho publicamente agradecer à Prefeitura Municipal de Aracaju, a toda equipe da Secretária Municipal de Saúde de Aracaju, em especial à sua secretária, Drª Débora Leite, pelo apoio e compreensão, durante esses primeiros meses de 2025. Estamos fechando um ciclo como não poderia deixar de ser, com responsabilidade e com a certeza do dever cumprido na Maternidade Municipal Lourdes Nogueira. foram mais de 232 mil atendimentos executados com responsabilidade e humanização, e isso só foi possível pelo grau de comprometimento de todos os funcionários e parceiros que fizeram parte dessa história. Obrigado a todos!”.

A transição será conduzida de forma gradual e organizada, em diálogo com a Prefeitura, para manter o padrão de excelência técnica e humanização que marcou a atuação do INTS na unidade.