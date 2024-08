Invasão BT21 no Méqui: rede trará personagens dos integrantes do BTS junto a menu exclusivo

As Armys já podem celebrar! Os 7 personagens exclusivos do BT21, inspirados na personalidade dos integrantes do BTS, estarão disponíveis nos restaurantes do McDonald’s em todo Brasil a partir da próxima terça-feira, 06/08. As miniaturas acompanharão um menu limitado que contará com duas opções de molho para McNuggets, o Sweet Chili e o Cajun, e uma edição especial do McCrispy Chicken com molho Cajun, criada especialmente para essa colaboração.

“O Méqui não para e, agora, trazemos os personagens do BT21, fenômeno mundial do universo k-pop, para uma collab especial para os Armys e todos os fãs da rede. No McDonald’s estamos sempre atentos aos mais diferentes grupos, e com k-pop não seria diferente. É muito legal trazer a marca como ponto de encontro entre o fã e seu idol preferido, e de quebra edições limitadas picantes inspiradas na culinária asiática. Uma conexão genuína e muito legal de proporcionarmos”, comenta Sérgio Eleutério, Diretor de Marketing do McDonald’s no Brasil.

Os itens da colaboração com BT21 estarão disponíveis no McDonald’s em 4 combos diferentes, em uma caixa especial da série, McNuggets com molho Sweet Chilli e Cajun ou McCrispy Chicken Cajun, que podem acompanhar a miniatura de um dos personagens do BT21: Mang, Koya, Cooky, Shooky, RJ, Chimmy ou Tata.

Os novos combos exclusivos e por tempo limitado poderão ser encontrados nos restaurantes do McDonald’s em todo o Brasil, através de qualquer um dos canais de atendimento, seja pelo McDelivery, Peça e Retire, Drive-Thru ou na área interna, pelos totens de autoatendimento e balcão.

Campanha

E para potencializar o lançamento no Brasil, a GALERIA.ag desenvolveu uma campanha que visa engajar dois dos maiores fandoms do mundo: as Armys e os McLovers. A loja dentro do iFood contará com um novo envelopamento. De maneira inédita, o restaurante mudará seu nome, a linha “Chickens do Méqui” e o nome da categoria “Alimentos” para coreano, além de marcar presença na aba de gastronomia asiática. E para divulgar essas novidades, um squad de peso foi escalado para trazer conteúdos especiais e reviews dos novos produtos. Entre eles Gabriel Kim, Emilly Vick e Allan Jeon.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.350 restaurantes, entre unidades próprias e de seus franqueados, que juntos empregam mais de 100.000 funcionários (dados de 31/03/2024). A empresa também utiliza sua plataforma ESG, Receita do Futuro, para impactar positivamente as comunidades onde está presente. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site.

Sobre a GALERIA.ag

A GALERIA.ag é uma agência independente que une sensibilidade cultural, domínio de tecnologia e inteligência de dados para transformar negócios através da criatividade. Nascida com a missão de simplificar o ecossistema de comunicação dos anunciantes, oferecendo soluções integradas end-to-end combinadas ao uso de dados-tecnologia-criatividade e uma visão estratégica agnóstica, a GALERIA.ag se tornou rapidamente uma das maiores agências do Brasil.

Fonte e fotos: McDonald’s