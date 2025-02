‘Ipes até Você’ oferece serviços de saúde e administrativos aos colaboradores do Palácio do Governo

Na manhã desta terça-feira, 11, o Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) esteve no Palácio Governador Augusto Franco, atendendo aos colaboradores da Secretaria de Estado da Casa Civil e das Secretarias Especiais com o programa ‘Ipes até Você. O objetivo da ação é proporcionar acesso facilitado a diversos serviços de saúde, cuidando do bem-estar dos servidores, e a vários atendimentos administrativos do instituto para aqueles que são beneficiários.

O ‘Ipes até Você’ levou aos servidores que trabalham no Palácio: atualização da carteira vacinal, aferição de pressão arterial, medição de glicemia, controle de peso, massagens relaxantes, atualização de cadastro e marcação de consultas, entre outros atendimentos. “É muito importante levar serviços de saúde e bem-estar para os servidores do Estado de Sergipe. Lembrando também que essas ações do ‘Ipes até Você’ são uma oportunidade que os servidores têm de estarem atualizando carteirinha, marcação de consulta, pois trazemos todos esses serviços para o dia do evento”, reforçou a coordenadora do programa ‘Ipes até Você’, Gilvanda Salmeron.

Satisfação dos servidores

Servidores da Casa Civil expressaram satisfação com a oportunidade de acessar serviços de saúde no próprio local de trabalho. Maria da Conceição de Jesus Gomes, funcionária pública há mais de 30 anos e beneficiária do Ipesaúde, comentou sobre a praticidade proporcionada pelo ‘Ipes até Você’ e a satisfação de ser beneficiária do instituto. “Não tenho dificuldade de marcar uma consulta, um exame pelo Ipes. Para mim, maravilhoso. Não tenho queixas. Essa ação que vocês estão fazendo é maravilhosa. Eu gosto. Atualizo as minhas vacinas, faço os meus exames de glicemia, meço a pressão. É muito bom”, declarou.

Eduardo Almeida, também servidor da Casa Civil, ressaltou a importância de iniciativas como o ‘Ipes até Você’. “Essa ação é uma atitude super válida do Governo do Estado (através do Ipesaúde) para os servidores, pois, muitas das vezes, por força do horário de trabalho, não temos condições de ir ao local para tomar vacina. Então, uma atitude muito válida de trazer até os servidores esses serviços, a aferição de pressão, as vacinas. Eu aproveitei hoje para tomar vacinas, que muitas vezes a gente deixa ficar defasada. Eu tomei duas. É muito importante isso”, relatou.

Secretário-chefe da Casa Civil, Jorginho Araújo esteve presente na ação e destacou a relevância do programa. “Mais uma vez, temos o prazer de receber o ‘Ipes até Você’, vindo aqui no Palácio dos Despachos atender os servidores da Casa Civil, bem como das outras Secretarias Especiais que funcionam no Palácio. É uma iniciativa muito importante do Ipes. Ela colabora muito com o perfil do Governo Fábio Mitidieri de cada vez estar mais próximo e o Ipes chegando mais próximo dos servidores, que são os seus beneficiários, com os serviços de vacina, aferição de pressão, glicemia, a possibilidade de atualizar cadastro, de fazer marcação de consultas. É muito importante”, disse. O gestor elogiou o instituto pela iniciativa. “Parabéns ao doutor Walter Pinheiro (presidente do Ipesaúde) e a todos que fazem o Ipesaúde. Estamos sempre de portas abertas e voltem sempre”, finalizou.

Foto: Ascom/ Ipesaúde