Ipesaúde alerta para os cuidados com o consumo de chocolate na Páscoa

A Páscoa é um momento de celebração e união, marcado pelo tradicional consumo de chocolate. No entanto, o Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) chama atenção para os riscos do consumo excessivo desse alimento, especialmente para pessoas com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão.

De acordo com a nutricionista do Centro de Endocrinologia e Diabetes Luciano Barreto Júnior do Ipesaúde, Alessandra Gonzaga, o chocolate pode impactar a saúde quando ingerido em grande quantidade. “O chocolate, como a maioria dos alimentos que a gente consome, causa danos à saúde quando consumido em excesso, principalmente quando se trata da Páscoa, já que consumimos muito a curto prazo. Para quem já tem problema com açúcar, ele é um grande fator para o aumento do risco da diabetes ou a elevação dessa diabetes para quem já tem. Fora que pode causar tanto o ganho de peso quanto aumento do colesterol, gastroenterites, que são problemas no estômago e no intestino devido à inflamação por causa da quantidade de gordura e de açúcar”, explica.

A especialista ressalta, ainda, que, apesar do chocolate contribuir para o aumento de peso, esse efeito não ocorre em poucos dias. “O chocolate pode, sim, ajudar no ganho de peso, mas não a curto prazo. Quando se trata da Páscoa, que são quatro dias na semana, você precisaria de uma quantidade absurda de chocolate para ter um aumento de peso significativo, mas causa danos, sim, à saúde pela quantidade de gordura que tem nele”, afirma.

Para quem possui condições crônicas, como diabetes e hipertensão, a nutricionista alerta que é necessário ainda mais cautela. “Quem é hipertenso e quem tem diabetes precisa evitar o consumo de chocolate, principalmente ao leite ou o branco. O melhor chocolate a ser consumido seria o meio amargo. Acima de 50%, o meio amargo é o mais seguro para a saúde. Já tem estudos, inclusive, que comprovam que esse chocolate acima de 50% ajuda no controle da pressão e não vai interferir tanto no aumento da glicemia como os outros chocolates”, finaliza.

Foto: Ipesaúde