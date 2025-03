Ipesaúde amplia consultas ortopédicas com abertura de estrutura moderna

Na manhã desta terça-feira, 25, o Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) inaugurou um novo capítulo na Ortopedia da instituição com a abertura de um espaço exclusivo para consultas ortopédicas. Com uma estrutura moderna e funcional, a nova unidade integra o Centro de Reabilitação Maria Virgínia Leite Franco que, agora, se chama Centro Integrado de Ortopedia e Reabilitação. A iniciativa tem como objetivo centralizar em um único local os serviços de Ortopedia, Traumatologia e Fisioterapia, ampliar a quantidade de atendimento na especialidade ortopédica de 1.500 para 3.000 consultas mensais, e qualificar ainda mais a assistência aos beneficiários.

A solenidade de inauguração contou com a presença da Diretoria do Ipesaúde, colaboradores da instituição e da secretária de Estado da Administração (Sead), Lucivanda Nunes, que representou o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri. Durante o evento, o presidente do Ipesaúde, Walter Pinheiro, destacou a relevância da ampliação da rede própria de atendimento e da verticalização dos serviços para a melhoria da assistência prestada aos beneficiários.

“Mais uma meta atingida, mais um momento de entrega no sentido de fortalecer a rede própria, de verticalizar os serviços, de atender o beneficiário com qualidade e, claro, com o olhar para sustentabilidade nesse mercado que é tão desafiador, que é cuidar da saúde, o nosso bem maior”, afirma Walter Pinheiro, ao ressaltar o empenho do Governo do Estado no processo de reestruturação do Ipesaúde. “O governador Fábio Mitidieri não pode estar presente, devido a outras agendas, mas nos incumbiu de colocar essa unidade para funcionar com maior prontidão possível porque vai proporcionar que os nossos pacientes tenham uma experiência toda diferenciada do que vinham tendo lá na sede do instituto. Um espaço com uma roupagem totalmente planejada e com o cuidado integrado, agora junto com a Fisioterapia”, completa.

Nova estrutura

O ambiente, que recebeu investimento superior a R$ 350 mil, é composto por cinco consultórios, uma sala para pequenos procedimentos, recepção climatizada com capacidade para mais de 40 pessoas, três guichês de atendimento, sala de expurgo, dois banheiros e uma entrada própria. Antes, as consultas ortopédicas eram realizadas no Centro de Especialidades Médicas do Ipesaúde, na sede do instituto, em uma estrutura limitada, com apenas três consultórios compartilhados com outras especialidades.

O médico ortopedista do Ipesaúde e especialista em cirurgia do ombro e do cotovelo, Denis Cabral, destacou o conforto e a estrutura do novo ambiente. “Temos que parabenizar toda a equipe que criou esse espaço amplo, confortável. Em comparação à onde a gente atendia anteriormente, esse está espetacular, com salas amplas, mais claras, mais confortáveis. Isso vai gerar um melhor atendimento ao paciente, o melhor conforto para o profissional”, pontua.

Para Marcelo Maia, beneficiário do Ipesaúde que realiza tratamento fisioterápico no Centro Integrado, a nova estrutura é um avanço significativo. “Atualmente, estou fazendo fisioterapia no meu ombro esquerdo, já fiz 10 sessões e estou partindo para mais 10, para finalizar. Depois, retorno para o médico e, agora, nessa nova estrutura maravilhosa que vocês proporcionaram aqui. Ficou bem legal, um ambiente aconchegante, que faz conexão junto à fisioterapia. Isso é importante, pois a pessoa já sai da consulta e já vai se direcionar para marcar sua fisioterapia. É um ambiente muito bonito, muito acolhedor e está de parabéns o pessoal do Ipes”, ressalta.

Especialidades atendidas

O espaço contará com especialistas todas especialidades que envolvem o sistema músculo-esquelético: ortopedia geral e traumatologia; pediátrica; ombro e cotovelo; mão; quadril; coluna; joelho; pé e tornozelo; e tumores ósseos, incluindo atendimento com neurocirurgião especialista em coluna.

“O Ipesaúde, há algum tempo, vem criando uma linha de cuidado especial para todos os seus beneficiários, aumentando o número de médicos das diversas especialidades, para dar um atendimento mais amplo aos beneficiários e aumentando também o conforto. Aqui está um exemplo que é a criação da Ortopedia. Esse espaço não vai ser só atendido pacientes da Ortopedia, mas sim pacientes que necessitam de atendimento que envolvam todo o sistema músculo-esquelético, porque aqui teremos também neurocirurgião, que faz cirurgia de coluna”, reforça o diretor de Assistência à Saúde do Ipesaúde, Sylvio Cardoso.

Funcionamento

A partir desta quarta-feira, 26, as consultas ortopédicas já serão feitas no Centro Integrado de Ortopedia e Reabilitação Maria Virgínia Leite Franco, localizado na rua Dom José Thomaz, nº 331, bairro São José, Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Já a marcação das consultas pode ser feita através dos canais de relacionamento do Ipesaúde: Central de Atendimento (79) 3226-2828, WhatsApp (79) 98810-2828, Chatbox no site do instituto ou presencialmente, no Centro de Especialidades Médicas do Ipesaúde, localizado na Rua Campos, nº 177, Bairro São José, Aracaju.

A diretora de Promoção à Saúde do Ipesaúde, Priscila Kitawara, reforçou a importância do novo espaço para a incorporação dos serviços do instituto. “A partir de hoje, o Centro de Ortopedia já está em funcionamento, e vai garantir a integração dos serviços ortopédicos e de reabilitação para os beneficiários. Foi um grande dia para o Ipesaúde a inauguração desse centro”, finaliza.

