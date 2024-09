Ipesaúde dá início à Campanha em alusão ao Setembro Amarelo

Nesta segunda-feira, 2, o Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde), deu início à Campanha Setembro Amarelo, que visa conscientizar as pessoas sobre o autocuidado e prevenção ao suicídio. A abertura da campanha foi direcionada aos colaboradores da autarquia, que lotaram o auditório da sede, para assistir à palestra ‘O Primeiro Passo’, ministrada pela psicóloga do Serviço de Atenção em Saúde Mental (Sasm), Andrea Rabelo, e participar da dinâmica ‘Árvore da Vida’, desenvolvida pela treinadora comportamental, Roberta Barbosa.

Na abertura da ação, a diretora de Promoção à Saúde, Priscila Kitawara, destacou a importância da Campanha Setembro Amarelo. “É uma campanha de combate e prevenção ao suicídio. Este é um momento importante para que as pessoas tenham conhecimento, porque o conhecimento desmistifica, traz informações novas e esclarece dúvidas. Aproveitem, contribuam e fiquem atentos às necessidades dos colegas, familiares e amigos, se precisarem de ajuda, peçam”, salienta.

O presidente do Ipesaúde, Walter Pinheiro, considera a Campanha Setembro Amarelo como fundamental. “Não há melhor maneira de começar a semana do que refletindo sobre questões de saúde mental, especialmente à luz da Campanha Setembro Amarelo, que tem como foco a prevenção do suicídio. Este é um momento importante para falar sobre a relevância de buscar ajuda. Todos nós, em algum momento, enfrentamos momentos de tristeza ou vazio, seja na vida pessoal ou profissional. Esses sentimentos são normais e passageiros, mas se persistirem, é fundamental procurar apoio. Afinal, todos lidamos com grandes desafios em nosso cotidiano”, pontua.

A psicóloga Andrea Rabelo disse que se sentiu muito grata em participar do evento. Na palestra ‘O Primeiro Passo’ ela trouxe para os colaboradores uma reflexão sobre a necessidade do autocuidado e do cuidado com o outro. “Poder trazer esse movimento de amor e de altruísmo, de coragem e conscientização é fundamental, é necessário colocar a saúde mental em um patamar mais importante para podermos conquistar os nossos objetivos”, enfatiza.

A treinadora comportamental e assessora da Diretoria de Promoção à Saúde (Dirpros), Roberta Barbosa, afirmou que a dinâmica ‘Árvore da Vida’ trouxe uma abordagem sobre as crenças e valores que as pessoas têm e também em relação ao futuro. “Trazer esse momento da ‘Árvore da Vida’ foi fundamental para que os colaboradores pudessem construir as suas metas e os próximos passos que cada um quer dar”, diz.

Clara Elizabeth Siqueira de Carvalho, gerente do Serviço de Pronto Atendimento (SPA), acompanhou atentamente a palestra e participou da dinâmica. Ela destacou a importância do evento, afirmando que foi extremamente válido, pois proporcionou uma reflexão significativa para a vida. “Refletimos sobre o autocuidado e também em relação às pessoas que estão ao nosso redor”, comenta.

As enfermeiras do Centro de Endocrinologia e Diabetes, Carolina Morais e Evelyn Oliveira, também aprovaram a iniciativa. Caroline disse que foi uma ação muito importante, porque mostrou o quanto é fundamental estar bem, para poder atender às pessoas com dignidade, com humanidade e respeito. Já Evelyn Oliveira avaliou que discutir todas essas temáticas que envolvem emoção é de suma importância para que os profissionais do Ipesaúde possam estar capacitados para poder lidar com os pacientes que necessitam de cuidados em relação ao seu emocional.