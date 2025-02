IPTU 2025: Cota única e primeira parcela vencem nesta quarta-feira

Encerra-se nesta quarta-feira, 5, o prazo para pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), tanto na modalidade cota única, que teve a data de vencimento estendida pela Prefeitura de Aracaju – permitindo que um maior número de pessoas garanta o desconto de 7,5% aplicado para esta modalidade –, quanto para quem optou pelo parcelamento e, neste caso, a primeira parcela vence amanhã e as demais sempre no quinto dia útil dos meses subsequentes.

Em ambas as alternativas, para quitação do tributo é possível utilizar o mesmo boleto entregue nas residências pelos Correios, ainda no início do ano, ou gerar um novo documento por meio do Portal do Contribuinte, no endereço fazenda.aracaju.se.gov.br , informando o CPF do proprietário e a inscrição imobiliária.

A capital sergipana possui cerca de 206 mil imóveis contribuintes do IPTU e, até agora, pouco mais de 71 mil já realizaram o pagamento da cota única ou primeira parcela, totalizando uma arrecadação de aproximadamente R$ 107 milhões. O recurso recolhido é utilizado para investimentos em obras nas áreas de infraestrutura, saneamento básico, mobilidade urbana, saúde e educação, além do pagamento do salário dos servidores e dos fornecedores que possuem contrato com a administração pública.

Congelamento

É importante ressaltar que em 2025 não houve a aplicação do reajuste inflacionário no imposto, no entanto, mesmo com o congelamento, cerca de 10 mil imóveis tiveram o valor do IPTU alterado em relação ao ano passado, fruto de atualizações cadastrais registradas pela Secretaria da Fazenda (Semfaz), um trabalho rotineiro que detecta, entre outras questões, mudanças na área construída ou na utilidade dos imóveis (era residencial e passou a ser comercial, por exemplo).

O órgão reforça que é possível solicitar a revisão deste lançamento, caso o contribuinte não esteja de acordo com as informações. O requerimento pode ser feito on-line, por meio do Portal do Contribuinte, ou agendando previamente, pelo telefone 3179.1100 ou pelo próprio site, um atendimento presencial. As solicitações podem ser feitas até o final de fevereiro.

Fonte e foto AAN