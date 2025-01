Pagamento cota única do IPTU em Aracaju é prorrogado até 5 fefereiro

O vencimento da cota única do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) em Aracaju está prorrogado para 5 de fevereiro.

A informação foi anunciada pela prefeita Emília Corrêa, em vídeo publicado em sua rede social, onde ela reforçou que a mudança na data permitirá que um maior número de pessoas realize o pagamento do tributo à vista, garantindo o desconto de 7,5% aplicado automaticamente no boleto.

De acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz), com a ampliação do prazo, é necessário que o contribuinte reemita o boleto antes de realizar o pagamento, assegurando, desta forma, que o imposto será cobrado com desconto. O documento pode ser retirado pelo Portal do Contribuinte, no endereço fazenda.aracaju.se.gov.br, a partir de segunda-feira, 20, ou de forma presencial, na sede do órgão, localizado na Praça General Valadão, 341, Centro.

Para quem optar pelo pagamento de maneira parcelada a data de vencimento continua a mesma: primeira parcela em 5 de fevereiro e as demais sempre no quinto dia útil dos meses subsequentes. Neste caso, a Secretaria da Fazenda esclarece que o pagamento pode ser feito com o boleto original, recebido através dos Correios ou anteriormente emitido pelo site.

Pedidos de Revisão

Apesar do congelamento aplicado no IPTU 2025, ou seja, o não reajuste inflacionário do imposto, cerca de 5% dos imóveis receberam alteração no valor do tributo em relação ao ano passado, fruto de atualizações cadastrais, um trabalho de rotina que é realizado pela secretaria e que detecta, entre outras questões, mudanças na área construída ou na utilidade dos imóveis (era residencial e passou a ser comercial, por exemplo).

No entanto, a Semfaz reforça que é possível solicitar a revisão deste lançamento, caso o contribuinte não esteja de acordo com as informações. O requerimento pode ser feito on-line, através do Portal do Contribuinte, ou presencialmente, agendando um atendimento prévio pelo telefone 3179.1100 ou pelo próprio site.

Foto: Verlane Estácio