Iran Barbosa propõe a criação do Dia Municipal da Etnia Cigana em Aracaju

Com o objetivo de dar visibilidade ao povo cigano e garantir reconhecimento e valorização à cultura cigana, o vereador Iran Barbosa, do PSOL, protocolou, na Câmara de Vereadores, Projeto de Lei que institui o Dia da Etnia Cigana no âmbito do município de Aracaju, a ser comemorado, anualmente, no dia 24 de maio.

No último sábado, 24, Dia Nacional do Cigano e Dia Estadual da Etnia Cigana, o parlamentar esteve reunido com alguns grupos de ciganos de Aracaju para ouvir as demandas dessa população.

“Tive a honra de ser o autor da Lei N° 8.881, de 2021, que institui o Dia Estadual da Etnia Cigana e estou propondo a criação do Dia Municipal da Etnia Cigana, com o objetivo de dar evidência a esse povo aqui no nosso município, conhecer os problemas que essa comunidade enfrenta e, óbvio, lutar para que essas pessoas, como sujeitos de direito que são, tenham acesso às políticas públicas, especialmente de educação, tendo em vista que as crianças ciganas têm muita dificuldade de acesso a essa política”, destacou o vereador.

Para Iran, a comunidade cigana sofre muito preconceito, assim como as populações indígenas, em função de estereótipos enraizados na sociedade que não refletem a realidade desse grupo social.

“É preciso conhecer a fundo a realidade dessa comunidade para entender o seu modo de vida e a sua cultura, respeitando o seu modo de viver e os seus fazeres. É por isso que estou propondo a criação desse Dia Municipal para chamar a atenção para essa comunidade e termos políticas públicas para os ciganos do nosso município”, enfatizou o parlamentar.

Foto: EcoNordeste

Por George W. Silva