Irmandade Boituva assume a administração do Hospital da Criança

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou nesta segunda-feira, 30, o evento de boas-vindas para a Organização Social (OS) Irmandade Boituva de Saúde e Educação, que irá administrar o Hospital da Criança Dr. José Machado de Souza, em Aracaju. O objetivo é assegurar serviços de saúde eficientes, com um contrato inicial de 36 meses, renovável por até 10 anos. A ação aconteceu no auditório do Centro Administrativo da Saúde (CAS) e contou com a participação dos profissionais de saúde e funcionários do Hospital da Criança.

A superintendente da Irmandade Boituva, Sueli Melo, reforçou o compromisso de executar integralmente o plano de trabalho apresentado no edital público. “Nossa equipe tem a satisfação de compartilhar a experiência na administração do hospital. Implementaremos melhorias contínuas em benefício dos pacientes, pais e crianças, que são nossa prioridade. Gradualmente, e com planejamento detalhado, transformaremos leitos existentes em unidades de terapia intensiva (UTI), instalaremos um tomógrafo e executaremos outras ações detalhadas em nosso plano de trabalho”, destacou.

As Organizações Sociais são entidades privadas sem fins lucrativos que trabalham em parceria com o Governo do Estado, especialmente na saúde, visando implementar e gerenciar serviços públicos. A Irmandade Boituva assumirá a gestão da unidade, em regime de cogestão com a SES, que acompanhará as atividades por meio de sua comissão de fiscalização, responsável pela análise das notas fiscais e pelo monitoramento da assistência, incluindo o acompanhamento da sazonalidade e da eficiência. Tais aspectos foram considerados no processo de seleção, que é contínuo.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, o ponto central é a execução do projeto do Governo do Estado que visa trazer a administração de hospitais para as organizações sociais. “Acreditamos que essa medida trará maior agilidade, eficiência e qualidade no atendimento de nossas crianças e demais pacientes. Desta forma, hoje damos as boas-vindas à instituição Boituva e seus colaboradores, que iniciarão suas atividades no Hospital da Criança a partir de amanhã, 1º de julho. Desejamos sucesso a todos e celebramos o progresso da saúde infantil em Sergipe”, ressaltou o secretário.

Foto: Valter Sobrinho