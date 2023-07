Irmãos de 11 e 16 anos de São Paulo morrem afogados em Maragogi

Dois irmãos, de 11 e 16 anos, morreram afogados no último domingo (16) na Praia de Peroba, em Maragogi, no estado de Alagoas.

Os corpos só foram encontrados por um mergulhador civil, submersos a 5 m de profundidade.

As vítimas foram identificadas como Gabriel Bernardo e Gustavo Bernardo.

A família das vítimas é natural do interior de Sergipe, mas residiam há muito tempo em São Paulo.

As informações passadas pelo Corpo de Bombeiros são de que eles estavam acompanhados do pai e de um primo em uma costa de corais quando foram surpreendidos por uma forte onda. Os adolescentes caíram no mar. O pai conseguiu salvar o sobrinho, mas não conseguiu salvar os filhos.

Ainda segundo informações, até a manhã desta terça-feira (18), os corpos ainda permaneciam no Instituto Médico Legal (IML) de Alagoas, aguardando a documentação para serem liberados para velório e sepultamento em Tomar do Geru, em Sergipe.

Foto CBM/AL