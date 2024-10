PREFEITURA REALIZA MAIS UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA A MAIOR PROVA DE TRIATHLON DA AMÉRICA LATINA

A inserção de Aracaju para o circuito internacional de eventos esportivos está seguindo a passos largos com os preparativos para o Itaú BBA Ironman 70.3, a maior prova de triathlon da América Latina.

A prova será sediada pela primeira vez na capital sergipana, no dia 24 de novembro, e a Prefeitura de Aracaju, através da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), realizou mais uma reunião de alinhamento nesta terça-feira, 29, com representantes do Corpo de Bombeiros, do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e da equipe organizadora do Ironman no Brasil.

De acordo com o superintendente de Transportes e Trânsito, o tenente-coronel Silvio Prado, por se tratar de um evento de longa distância, que combina natação, ciclismo e corrida em uma única competição, é importante a articulação de todos os órgão, tanto da Prefeitura de Aracaju como do Governo do Estado.

“Como a prova abrange várias áreas, como a Rodovia SE-100, Orla Sul e parte considerável de Aracaju, que envolve a Orla da Atalaia, as avenidas Beira Mar e Tancredo Neves, temos um amplo alcance a ser exercido, e essa articulação expressiva entre os órgãos é muito importante”, explica.

SMTT

A formulação de um planejamento minuciosamente unificado, almeja o sucesso desta edição do evento na capital. No tocante à organização das vias, será utilizado um contingente expressivo de agentes de trânsito em toda a área que compete à Prefeitura de Aracaju, com monitoramento das vias, bloqueios de retorno, ‘pare e siga’ e organização do fluxo dos veículos do transporte público.

BPRv

O comandante do BPRv, o tenente-coronel Silveira, conta que a Polícia Militar atuará no Ironman através de diversos órgãos. “Dividimos em três quadrantes toda a parte de trânsito, sendo as mesmas administradas pelo BPRv, BPTran e SMTT de Aracaju, cada uma dentro da sua circunscrição. A SE-100, rodovia que liga Aracaju à Itaporanga, contará com o trabalho das nossas equipes, seja para garantir a prevenção de trânsito, a segurança viária em toda a rodovia estadual e promover a segurança, aumentando o policiamento ostensivo na região durante a programação”, disse.

Polícia Militar

O tenente-coronel Luiz, da Polícia Militar de Sergipe, ressalta que será expressiva a atuação do órgão no Ironman. “Toda a Polícia Militar, com suas unidades de trânsito, junto com a SMTT de Aracaju, e com seu trabalho intensivo de segurança pública, tem procurado exercer o seu planejamento de operações para que possamos mostrar ao mundo como Aracaju é atrativa e como Sergipe tem capacidade de abraçar um evento dessa dimensão”, destaca.

Corpo de Bombeiros

O major Adriano Vasel, comandante do Grupamento de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros, evidenciou a importância do órgão em todo o trabalho aquático do Ironman. “Contaremos com todos os equipamentos necessários a esse evento de grande porte, a exemplo de embarcações grandes e unidade de resgate útil para pronto-atendimento, além de equipe de socorristas. Os alinhamentos estão prosseguindo com êxito, e a Prefeitura de Aracaju está se preparando, com interações constantes entre os órgãos envolvidos, para alinhar toda a parte de prevenção, de trânsito, e entregar um evento organizado para todos”, declara.

Ironman

Os atletas que participarão do Ironman, em Aracaju, deverão cumprir um percurso de 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida, sem intervalos. A capital sergipana, por sua vez, classificará 45 atletas para o Ironman 70.3 World Championship 2024, que será realizado em Marbella, na Espanha, nos dias 8 e 9 de novembro de 2025.

Texto e foto: Ascom/SMTT