Isac participa da abertura dos festejos juninos em Aracaju na tradicional Rua São João

O vereador Isac (União Brasil), líder da prefeita Emília Corrêa na Câmara Municipal, participou ativamente da abertura oficial dos festejos juninos de Aracaju neste fim de semana, durante a 115ª edição da tradicional Troca do Mastro na Rua São João. O evento reuniu centenas de pessoas em um vibrante cortejo cultural e marcou o início das celebrações juninas na capital sergipana.

A concentração teve início na histórica Rua São João, berço do forró aracajuano, e seguiu até o bairro Manoel Preto para buscar o mastro — símbolo da força e da perenidade das tradições juninas. Durante todo o percurso, o vereador Isac caminhou ao lado da comunidade, dialogando com os moradores e reforçando o compromisso da gestão municipal com a cultura popular.

Em sua fala, o parlamentar destacou a importância de aliar tradição e sustentabilidade:

“Hoje é a Troca do Mastro na Rua São João. Será subtraída uma árvore, mas iremos plantar 10 mudas de árvores. Nós defendemos o meio ambiente, a cultura popular. Essa é uma demonstração do apego à natureza. Aqui estão os moradores bacamaleiros, amigos que vieram retirar essa árvore e plantar mais 10 mudas. Com fé em Deus, vamos reflorestar e manter a mata viva, forte e pujante.”

O plantio de mudas já se tornou uma prática tradicional que acompanha a cerimônia todos os anos, reafirmando o compromisso da comunidade e dos organizadores com a preservação ambiental. A ação representa um equilíbrio entre a manutenção das tradições culturais e o respeito à natureza — bandeiras que o vereador Isac vem defendendo em sua atuação parlamentar.

A presença marcante do vereador e o apoio institucional da Prefeitura de Aracaju foram essenciais para a realização do evento. “A cultura popular é a alma da nossa cidade. Estar presente aqui, ao lado do povo, é reconhecer e fortalecer nossas raízes”, reforçou Isac.

Celebrada ininterruptamente desde 1910, a Troca do Mastro dá início ao calendário junino da capital, que inclui apresentações de quadrilhas, shows de forró pé de serra, comidas típicas e um ambiente de festa que atrai moradores e visitantes.

Mais do que um evento cultural, a Troca do Mastro representa um momento de união entre tradição, sustentabilidade e participação popular — com o vereador Isac reafirmando seu compromisso com as raízes do povo aracajuano.

Por assessoria