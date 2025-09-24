Ismael Pereira comemora vida e carreira com exposição no Centro Cultural de Aracaju

No dia em que completa 85 anos de idade, o artista plástico sergipano Ismael Pereira viverá um dos momentos mais marcantes de sua trajetória artística, a abertura de uma exposição que celebra 75 anos de sua carreira, no dia 1º de outubro, às 19h. O evento promete ser um marco na sua história e acontecerá no Centro Cultural de Aracaju, localizado no coração da cidade, na Praça General Valadão, no edifício da antiga alfândega, equipamento administrado pela Secretaria Municipal da Cultura (Secult Aju).

Nascido em Capela, Leste de Sergipe, em 1940, Ismael Pereira iniciou sua trajetória artística ainda na infância, aos dez anos de idade. Autodidata, o artista encontrou nas cores e formas a sua forma única de expressão. Ao longo de duas décadas e meia de carreira, construiu uma história que reflete a força da identidade nordestina, resgatando e valorizando a cultura local, ao mesmo tempo em que estabelece um diálogo com as tendências contemporâneas.

A exposição ‘Ismael Pereira – 75 anos de Arte’ oferece ao público um mergulho nas diferentes fases de sua produção. Serão apresentadas obras que marcaram épocas e que dialogam com a evolução artística de um criador que sempre esteve atento às transformações da sociedade, mas sem jamais perder sua conexão com as raízes nordestinas.

“As obras de Ismael carregam símbolos, histórias e sentimentos que atravessam gerações, mantendo viva a memória e a essência do povo sergipano. Seu trabalho é um elo entre o passado e o presente, e suas telas servem como um testemunho da riqueza cultural do Nordeste”, disse a diretora do Centro Cultural, Salete Martins Corrêa. Ao longo de sua carreira, o artista participou de exposições levando suas obras para diversos estados do Brasil e exterior. Já foi reconhecido como uma das figuras mais importantes da arte Sergipana.

A exposição oferece uma oportunidade ímpar de vivenciar a obra de um artista que se mantém fiel à sua essência, ao mesmo tempo em que se reinventa constantemente, celebrando a diversidade e a riqueza da cultura nordestina. A exposição estará aberta ao público por tempo limitado, sendo uma oportunidade imperdível para todos aqueles que desejam apreciar a arte de um mestre sergipano.

AAN