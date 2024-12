Itabaiana celebra mais uma história de sorte e transformação

A servidora pública Adriana Andrade, de Itabaiana, tem motivos de sobra para comemorar. Ela foi a grande vencedora de um dos sorteios realizados pela famosa plataforma de apostas dos “gêmeos das rifas”, conhecidos em todo o Brasil. Adriana encerrará 2024 de forma inesquecível, com R$ 5 milhões em sua conta.

A plataforma, famosa por suas rifas e prêmios milionários, vem mudando a vida de muitos brasileiros, e Adriana agora faz parte desse seleto grupo de vencedores. Emocionada, ela revelou que sempre acreditou que a sorte poderia sorrir para ela, mas que foi a fé que a sustentou ao longo do tempo. “Eu vi como esses sorteios estavam ajudando o povo, e isso me fez acreditar ainda mais. Nunca perdi a fé, e hoje vejo que ela me trouxe até aqui”, contou a sortuda.

Com a conquista, Adriana se torna uma inspiração para quem acredita que a sorte pode sorrir para qualquer um. Sua vitória é motivo de festa em Itabaiana, onde a notícia rapidamente se espalhou, reforçando o espírito de esperança e renovação para o ano que se aproxima.

Fonte e foto Portal Itnet