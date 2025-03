ITABAIANA E CONFIANÇA AGITAM O ETELVINO MENDONÇA NA PRIMEIRA PARTIDA DA FINAL DO SERGIPÃO 2025

O Estádio Etelvino Mendonça foi palco de uma grande festa do futebol na tarde deste sábado, 22, com a partida de ida entre Itabaiana e Confiança, pela final do Sergipão 2025.

O jogo atraiu um grande público e movimentou a economia local, reforçando a paixão pelo futebol no interior sergipano.

Um dos destaques da partida foi a iniciativa do Gol da Gente, programa que disponibilizou 600 ingressos gratuitos para torcedores, garantindo maior inclusão e acesso ao espetáculo. “O Gol da Gente tem sido essencial para ampliar o público nos estádios e fortalecer o futebol sergipano. Acreditamos que o esporte deve ser acessível a todos, e essa iniciativa mostra o compromisso com os torcedores e com a cultura do nosso estado”, destaca a secretária de Esporte e Lazer, Mariana Dantas.

A secretária também reforçou que, para a grande final do campeonato, no próximo dia 29 de março, na Arena Batistão, haverá um novo protocolo para evitar o comércio ilegal de ingressos. “Os torcedores deverão apresentar o ingresso diretamente no celular, e não serão aceitos prints de tela ou ingressos impressos, garantindo mais segurança e evitando duplicações”, explica.

Cidade movimentada e melhorias no Etelvino Mendonça

Além do impacto esportivo, o evento trouxe grande movimentação ao comércio de Itabaiana, impulsionando restaurantes e vendedores ambulantes, com a chegada de torcedores de diversas cidades. O Estádio Etelvino Mendonça também passou por melhorias ao longo de 2024, com obras importantes já concluídas para oferecer mais conforto e segurança aos torcedores. Além disso, a segunda etapa do projeto de modernização já está em fase de licitação, prevendo a instalação de um placar eletrônico, iluminação de LED, novos vestiários e rampas de acessibilidade.

Jogo

O Confiança levou a melhor no duelo contra o Itabaiana, vencendo por 2 a 1. A equipe azulina abriu o placar logo aos 7 minutos do primeiro tempo, com um gol de Neto.O Itabaiana buscou o empate já no fim da partida, com Wendel balançando as redes. No segundo tempo, Matheus Blade ampliou a vantagem e garantiu a vitória. Com um desempenho sólido, o Confiança dominou a partida e saiu de campo com os três pontos.

A expectativa, agora, se volta para a grande decisão do Sergipão 2025, que acontece no próximo dia 29 de março, na Arena Batistão. O jogo promete ser um verdadeiro espetáculo, coroando uma edição emocionante do campeonato estadual.

Foto: Ascom Seel