Itabaiana prepara para festejos de Santa Clara e Santa Dulce dos Pobres

A paróquia Santa Clara de Assis e Santa Dulce dos Pobres, em Itabaiana, vive a expectativa dos festejos em honra de sua padroeira e copadroeira, de 2 a 11 de agosto.

A programação deste ano será guiada pelo tema “Com Santa Clara e Santa Dulce dos Pobres, aprendamos a viver a fraternidade e a amizade”, e o lema “Vós sois todos irmãos e irmãs”.

Diariamente, até 10/8, a novena irá ocorrer às 19h, seguida de Santa Missa (19h30).

No dia festivo, 11/8, a Missa solene (9h) será presidida pelo arcebispo metropolitano de Aracaju, dom Josafá Menezes da Silva.

No período da tarde, haverá, a partir das 16h, procissão, missa de encerramento com o padre Wesley Silva Santos, e bênção do Santíssimo Sacramento.

A paróquia Santa Clara e Santa Dulce dos Pobres está inserida no território do Vicariato São Lucas e da Forania Sede da Sabedoria. O seu governo pastoral está sob os cuidados do padre José de Menezes, pároco.

Fonte: Arquidiocese de Aracaju