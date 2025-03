Itabaiana recebe evento sobre inovação e o futuro das cidades inteligentes

A inovação e a tecnologia estão transformando a maneira como as cidades se desenvolvem, tornando-as mais eficientes, conectadas e empreendedoras. Com esse foco, o município de Itabaiana (SE) sediará no próximo dia 4 de abril o ‘Hub de Empreendedorismo: Como sua cidade pode se tornar mais inovadora e empreendedora’, promovido pela Fecomércio, Senac Sergipe e Sindicato das empresas de processamento de dados, software, serviços técnicos e informática e similares do estado de Sergipe – Sinformática. O evento, que acontece na unidade Senac de Itabaiana, reunirá especialistas, gestores públicos e empresários para discutir o avanço das Cidades Inteligentes e o impacto da inovação na administração municipal.

A proposta do encontro é apresentar soluções estratégicas para modernizar a gestão pública por meio da tecnologia, promovendo um ambiente de negócios mais dinâmico e sustentável. De acordo com Roger Barros, coordenador da Câmara Empresarial de Tecnologia e Inovação do Sistema Fecomércio e presidente do Sinformática, o avanço tecnológico é essencial para a eficiência da administração municipal e o desenvolvimento das cidades.

“A inovação já não é mais um diferencial, mas uma necessidade para que as cidades sejam mais competitivas e sustentáveis. A aplicação de novas tecnologias na gestão pública permite a otimização de recursos, maior transparência e a melhoria dos serviços oferecidos à população”, destaca Roger Barros.

O evento reforça a importância do empreendedorismo como fator de crescimento econômico e desenvolvimento social. Cidades empreendedoras, que investem em inovação e tecnologia, tornam-se mais atrativas para novos negócios, geram empregos e criam um ecossistema propício à competitividade. Para Marcos Andrade, presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, o empreendedorismo aliado à inovação será a base da economia do futuro.

“O mercado já está sendo moldado por novas tecnologias e modelos de negócios inovadores. As cidades que estimularem esse ambiente de inovação estarão à frente na atração de investimentos, desenvolvimento de startups e fortalecimento do comércio e serviços”, pontua Andrade.

A programação do Hub de Empreendedorismo contará com palestras sobre tendências tecnológicas, Cidades Inteligentes e transformação digital na gestão pública. Haverá ainda momentos para networking, possibilitando a troca de experiências entre prefeitos, empresários e profissionais do setor.

Com a participação de especialistas, o evento pretende fortalecer o papel da inovação na administração pública e incentivar os municípios a adotarem soluções tecnológicas que melhorem a qualidade de vida da população. Além disso, a iniciativa reforça o compromisso do Senac Sergipe com a capacitação e o desenvolvimento das cidades sergipanas.

Palestrantes

Daniel Leipnitz: Dir. Corporativo e de Rel. Humanas na Visto Sistemas, Pres. do SAPIENS Parque, VC da ANPROTEC e Presidente do Conselho da ACATE.

Marcus von Borstel: empresário, gestor de negócios, conselheiro da TrendsInnovation, VP da Fiep e do TI Paraná, conselheiro na Governança do Ecossistema de inovação de Londrina.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo https://www.se.senac.br/hubdeempreendedorismo

Senac SE