Itabaiana vence o Treze e está a um jogo da Série C do Brasileirão

O Itabaiana deu um grande passo rumo à Série C ao vencer o Treze de Campina Grande (PB) por 3 a 1 na tarde deste domingo (25), no Estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana. Com o resultado, o Tremendão Sergipano pode perder por até um gol de diferença no segundo jogo das quartas de final, marcado para a próxima semana em Campina Grand, para garantir a vaga nas semifinais e o tão sonhado acesso à Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol.

A partida foi decidida ainda no primeiro tempo, com gols de Cleiton, Gustavo Schutz e Kadu Barone, que garantiram a vitória do Itabaiana. O Treze conseguiu diminuir nos acréscimos com Thiaguinho, mas ainda viu a situação se complicar com a expulsão de um de seus jogadores. A decisão da vaga para as semifinais segue em aberto, mas o Itabaiana vai para o segundo jogo com a vantagem do placar construído em casa.

Ficha Técnica

Itabaiana

Jefferson, Chiquinho (Marlon), Gabriel Caran, Gustavo Fagundes e Kauã; Bruno Sena (Jean Henrique), Gabriel Henrique e Leilson; Cleiton (Tarcísio), Kadu Barone (Léo Carvalho) e Gustavo Schutz (João Victor). Técnico: Gabriel Araújo.

Treze

Igor Rayan; Van, Arthur, Leonan e Higor; Coppetti, Marquinhos e Gui Campana (Yamada); Thiago Alagoano (Jefinho), Thiaguinho (Jonathan Cabeça) e Wallace Pernambucano (Juninho). Técnico: Técnico: Waguinho Dias.

Fonte e foto: Site 93 Notícias