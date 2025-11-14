ITABAIANENSE MESTRINHO CONQUISTA O GRAMMY LATINO AO LADO DE JOÃO GOMES E JOTA.PÊ, COM O ÁLBUM “DOMINGUINHO”

O cantor, compositor e sanfoneiro Mestrinho, ao lado dos cantores João Gomes e Jota.pê, conquistou o Grammy Latino 2025, com o álbum “Dominguinho”. A entrega do prêmio aconteceu na última quinta-feira, 13, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O trio brasileiro venceu na categoria “Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa”. Os três se emocionaram durante o discurso de agradecimento, no momento que receberam o prêmio.

“Esse disco é nada mais, nada menos, que o encontro de três pessoas que se amam, três amigos que vibram a música e que levam a música a sério, com muito amor pelo que faz, independente de onde a música vai chegar”, disse Mestrinho, emocionado, ao lado dos amigos.

Mestrinho nasceu em Itabaiana no ano de 1988, sendo de uma família de musicistas: seu avô era o tocador de oito baixos Manezinho do Carira; seu pai é o também sanfoneiro Erivaldo de Carira; seu irmão Erivaldinho é sanfoneiro e sua irmã Thaís Nogueira é cantora. Com uma extensa trajetória, ele foi o primeiro sanfoneiro a se apresentar no Rock in Rio.

Fonte PMI