Itaporanga d’Ajuda  adere ao Vai Turismo em evento promovido pela Fecomércio

Projeto visa contribuir com ações e estratégias que desenvolvam o turismo local promovendo o desenvolvimento socioeconômico do município

O prefeito Ivan Sobral participou na manhã desta quarta-feira, 12, de reunião no Hotel Sesc Atalaia, em Aracaju, para discutir o programa Vai Turismo, da Confederação Nacional do Comércio (CNC), em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio). Ao aderir ao programa, a Prefeitura de Itaporanga d’Ajuda impulsiona o turismo como fator essencial para o desenvolvimento socioeconômico do município.

O Vai Turismo é um movimento nacional, de iniciativa da CNC, que visa contribuir com ações e estratégias que desenvolvam o turismo local. “Entendemos a importância do turismo como pilar econômico da cidade. Com certeza, com a contribuição do Vai Turismo, vamos beneficiar diretamente e impactar o setor, para que a gente possa, cada vez mais, atrair os turistas e, além de tudo, acomodá-los melhor, fazendo um atendimento de melhor qualidade. Tenho certeza que o projeto vai beneficiar diretamente a todos nós, gerando emprego e renda para toda a nossa população de Itaporanga”, destacou o prefeito Ivan Sobral.

O presidente da Fecomércio Sergipe, Marcos Andrade, explica que o objetivo do projeto é mostrar aos municípios que é possível fazer um turismo profissionalizado, debatendo a melhor forma de promover cada localidade e seus atrativos. “Sergipe tem sido um case de sucesso nesse projeto. Nós queremos profissionalizar o turismo de Itaporanga d’Ajuda, queremos estar presente para mostrar que é possível, pois o turismo é geração de emprego e renda imediata”, disse.

O secretário da Cultura e do Turismo, Júnior de Celinha, enfatiza que, a partir da adesão ao projeto, Itaporanga desenvolverá um roteiro turístico, após diagnóstico que possibilitará que o município seja equipado para receber os turistas. “O programa Vai Turismo está abrindo portas para Itaporanga, para podermos conhecer também o turismo das cidades vizinhas, exemplo disso é que estamos entrando com parceria com a Prefeitura de Aracaju para fazer um turismo náutico entre as duas cidades, ligando a Orlinha do Mosqueiro, a nossa Ilha Mem de Sá, Sobrado do Conde, passando pelo Vidam Náutico, pela Ilha do Boi, que é nossa também, gerando emprego e renda para o nosso município”, pontua o secretário.

Também participaram do evento, o secretário Chefe de Gabinete, Thiago Luduvice, e a diretora de Turismo, Carolina Portela.

Texto e foto assessoria