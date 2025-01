Itaú BBA IRONMAN 70.3 Aracaju-Sergipe confirmado para novembro

Sucesso em sua estreia no calendário no ano passado, o Itaú BBA IRONMAN 70.3 Aracaju-Sergipe terá sua segunda edição em 2025. A Unlimited Sports, empresa responsável pela organização das provas do circuito IRONMAN e IRONMAN 70.3 no país, confirmou o evento no dia 30 de novembro de 2025, mais uma vez com largada na Foz Vaza Barris, em Mosqueiro, e chegada na Praça de Eventos da Orla de Atalaia.

Como em 2024, a etapa contará com o apoio do Governo do Estado de Sergipe e da Prefeitura de Aracaju, prometendo repetir o resultado positivo do ano passado, quando cerca de 1200 atletas de 12 países e de 25 estados do Brasil participaram do evento, além de mobilizar cerca de 5 mil pessoas ao longo dos quatro dias de programação oficial. A atração deste ano será a presença de profissionais, o que deverá motivar ainda mais atletas a competirem.

O CEO da Unlimited Sports, Carlos Galvão, destacou a realização da segunda edição. “Para nós, é motivo de muita alegria poder seguir com a etapa de Aracaju-Sergipe, que proporcionou grandes momentos. Além disso, destaco a forma carinhosa com que todos receberam a comunidade do triatlo. Agora é seguir trabalhando para oferecermos um evento ainda melhor”, destaca.

“É uma satisfação para o Governo do Estado confirmar a segunda edição do IRONMAN 70.3 em Sergipe, um evento internacional de grande porte, que atrai atletas de várias regiões e de outros países. Isso nos consolida como polo de realização de eventos esportivos e fortalece nossas políticas de turismo e de esporte, de criação de ambiente atrativo, com infraestrutura, segurança e logística. Além disso, movimenta a economia por meio de setores de serviços, interioriza nosso turismo”, destaca o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri.

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, destaca a relevância do IRONMAN para a economia e imagem da cidade. “Além de fomentar o turismo, o evento promove o esporte e coloca a nossa cidade em evidência internacional. Vamos aprimorar ainda mais a competição, garantindo que ela se torne um marco para o município”, afirmou.

Inscrições

As inscrições para o Itaú BBA IRONMAN 70.3 Aracaju-Sergipe serão abertas no dia 27 de janeiro, às 15h, com os seguintes valores para o 1º lote: R$ 2300 | US$ 400. O 2º lote será a partir do dia 30/01, também às 15h, com estes valores: R$ 2570 | US$ 446, mais taxas. As mesmas poderão ser feitas no site oficial,www.ironmanbrasil.com.br. Nele, os triatletas terão todas as informações necessárias sobre valores, prazos e forma de pagamento.

A prova terá 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida. O Itaú BBA IRONMAN 70.3 Aracaju-Sergipe 2025 vai classificar atletas para o IRONMAN 70.3 World Championship 2026, com local e data a serem definidos. No ano passado, a etapa classificou 45 atletas para o IRONMAN 70.3 World Championship 2025, que está marcado para a cidade de Marbella, na Espanha, nos dias 8 e 9 de novembro deste ano.

O Itaú BBA IRONMAN 70.3 Aracaju-Sergipe é organizado pela Unlimited Sports, com Title Sponsor Itaú BBA e patrocínio do Governo de Sergipe e Prefeitura de Aracaju.

Resultados 2024

Masculino

Santiago Ascenço (BRA), 3h57min53 Flávio Queiroga (BRA), 4h10min00 Rômulo Mendonça de Menezes (BRA), 4h10min19

Feminino

Ariane Monticeli (BRA), 4h35min33 Larissa Fabrini (BRA), 4h35min36 Paula Zamboni (BRA), 4h46min19

Mais informações no site www.ironmanbrasil.com.br

Fonte e foto MBraga Comunicação