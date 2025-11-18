ITAÚ BBA IRONMAN 70.3 ARACAJU-SERGIPE CRESCE E REÚNE 1.300 ATLETAS NA SEGUNDA EDIÇÃO, NA CAPITAL

Com apenas duas edições no histórico, o Itaú BBA IRONMAN 70.3 Aracaju–Sergipe já demonstra força e consolida seu espaço no calendário nacional de triatlo. Após debutar em 2024, o evento registrou um aumento no número de inscritos para 2025, alcançando 1.300 participantes. A inscrição de mais atletas foi possível com a alteração do limite técnico, e ainda teve todas as vagas preenchidas sete meses antes da data da prova.

O sucesso de 2024 também impulsionou essa procura. Na estreia, a prova registrou 91,19% de aprovação entre os participantes, segundo pesquisa da World Triathlon Corporation (WTC), reforçando a consolidação do triatlo no Nordeste e a expansão do Itaú BBA IRONMAN 70.3 Aracaju–Sergipe.

Ou seja, o crescimento reflete não apenas a boa receptividade da edição inaugural, mas também uma combinação de fatores que torna Aracaju um destino atrativo para triatletas: percurso técnico e elogiado, logística eficiente e um ambiente propício ao desempenho dos competidores e uma torcida contagiante.

O Itaú BBA IRONMAN 70.3 Aracaju–Sergipe é organizado pela Unlimited Sports, com Title Sponsor Itaú BBA, e conta com o patrocínio do Governo de Sergipe, Prefeitura de Aracaju, Track & Field, Vivo, La Roche-Posay, Dorflex, Etapp, Omint e Arjon; copatrocínio de Dux, Volvo, Felt, Blue70, Pacco, Oakberry, Rede Primavera e Boali; além do apoio de Tachão Ubatuba, Paçoquita, Sococo, Água Faz Bem e Constat.

Programação

Endereços:

– Foz do Rio Vaza Barris – Mosqueiro – Natação e Transição 1 – Ponte Joel Silveira SE-100 (próximo à Rua José Francisco Matias, 2412)

– Praia de Atalaia – IRONMAN Village, Transição 2 e Chegada – Avenida Santos Dumont, s/n – Coroa do Meio (próximo ao Centro de Arte e Cultura)

27 de novembro

14h–19h – IRONMAN Village – Praia de Atalaia

14h–18h – Entrega de kits (com horário agendado) – IRONMAN Village

28 de novembro

9h–19h – IRONMAN Village – Praia de Atalaia

9h–18h – Entrega de kits (com horário agendado) – IRONMAN Village

16h–17h – Plantão de dúvidas sobre o Congresso Técnico – SAC (IRONMAN Village)

29 de novembro

8h – IRONKIDS – Praia de Atalaia

8h30–19h – IRONMAN Village – Praia de Atalaia

8h30–12h – Entrega de kits (com horário agendado) – IRONMAN Village

10h–18h – Check-in da sacola vermelha (T2) – Praia de Atalaia

10h – Plantão de dúvidas exclusivo e obrigatório para atletas PRO – Praia de Atalaia

10h30 – Coletiva de imprensa – Praia de Atalaia

12h–13h – Plantão de dúvidas sobre o Congresso Técnico – SAC (IRONMAN Village)

14h–18h – Bike Check-in T1 (atletas profissionais e PCD em qualquer horário do intervalo) – Foz do Rio Vaza Barris

30 de novembro

3h–4h30 – Transporte da T2 para a largada

3h30–5h – Acesso dos atletas à Área de Transição 1 – Foz do Rio Vaza Barris

5h – Largada Elite Masculina

5h05 – Largada Elite Feminina

5h15–5h35 – Largada Amadores (Rolling Start)

7h30–16h – IRONMAN Village – Praia de Atalaia

10h – Premiação Top 3 Geral (Masculino e Feminino) – Praia de Atalaia

12h–15h – Bike e Sacolas Check-Out – Transição 2 (Praia de Atalaia)

12h–15h – Achados e Perdidos – Transição 2 (Praia de Atalaia)

17h30 – Premiação Top 5 por Categoria e TriClub – Praia de Atalaia

18h30 – Cerimônia de Rolagem de Vagas – Mundial 2026 – Praia de Atalaia

Programação sujeita a alterações até a divulgação do Congresso Técnico online.

Credenciamento de Imprensa: https://www.presskit.net.br/c/61iZK96oDecrpk

MBraga Comunicação – Marcelo Eduardo Braga