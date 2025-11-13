Itaú BBA IRONMAN 70.3 Aracaju-Sergipe mescla experientes e estreantes

A participação de triatletas profissionais será uma das grandes atrações da segunda edição do Itaú BBA IRONMAN 70.3 Aracaju-Sergipe, programada para o dia 30 de novembro. A etapa reunirá 21 atletas na categoria profissional, sendo 15 homens e 6 mulheres, em uma disputa que combina experiência e novos talentos na busca pelo topo do pódio. Esses competidores se juntam aos cerca de 1.300 atletas amadores que participam da quinta e última etapa da temporada 2025 do Circuito Itaú BBA IRONMAN 70.3.

Os profissionais disputarão quatro vagas – duas no masculino e duas no feminino – para o IRONMAN 70.3 World Championship 2026, que será realizado em Nice, na França, no dia 12 de setembro. Além das vagas, os mais bem colocados dividirão uma premiação total de 15 mil dólares. Entre os amadores, estarão em jogo 50 vagas para o Mundial.

Os fãs do triatlo em Aracaju e em toda a região terão a oportunidade de acompanhar de perto alguns dos principais nomes da modalidade no país, como Reinaldo Colucci, campeão do Itaú BBA IRONMAN Brasil em 2022 e 2024, vice do Itaú BBA IRONMAN 70.3 São Paulo em 2025 e representante do Brasil nas Olimpíadas de Pequim 2008 e Londres 2012; Igor Amorelli, vencedor do Itaú BBA IRONMAN Brasil 2014 e vice em 2024; e Fernando Toldi, campeão do IRONMAN Malásia e do IRONMAN 70.3 Equador em 2024, além de 3º colocado no Itaú BBA IRONMAN 70.3 Rio de Janeiro e no Itaú BBA IRONMAN 70.3 Florianópolis Latin American Championship, ambos em 2025.

A prova também contará com atletas que iniciam sua trajetória profissional após destaques no circuito amador, como Enzo Kraus (7º no Itaú BBA IRONMAN 70.3 São Paulo), Vittoria Lopes (vice-campeã do Itaú BBA IRONMAN 70.3 Florianópolis Latin American Championship 2025 e representante do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio 2020 e Paris 2024), e Mikelle Coelho (6ª colocada no Itaú BBA IRONMAN 70.3 Brasília e 9ª no Itaú BBA IRONMAN 70.3 São Paulo).

Completam a lista de inscritos do Itaú BBA IRONMAN 70.3 Aracaju-Sergipe 2025 os atletas André Lopes, Flávio Queiroga, Felipe Bianchi, Luis Ohde, Danilo Pimentel, Vicente Saraiva, Danilo Melo, Gustavo Wiebbeling, Matheus Menezes, Dylan Nortje (África do Sul), Filipe Azevedo (Portugal), Bruna Stolf, Pietra Meneghini, Fernanda Penkal e Mary Ortega.

O Itaú BBA IRONMAN 70.3 Aracaju-Sergipe é organizado pela Unlimited Sports, com Title Sponsor Itaú BBA, e conta com o patrocínio do Governo de Sergipe, Prefeitura de Aracaju, Track & Field, Vivo, La Roche-Posay, Dorflex, Etapp, Omint e Arjon; copatrocínio de Dux, Volvo, Felt, Blue70, Pacco, Oakberry, Rede Primavera e Boali; além do apoio de Tachão Ubatuba, Paçoquita, Sococo, Água Faz Bem e Constat.

Programação

Endereços:

– Foz do Rio Vaza Barris – Mosqueiro – Natação e Transição 1 – Ponte Joel Silveira SE-100 (próximo à Rua José Francisco Matias, 2412)

– Praia de Atalaia – IRONMAN Village, Transição 2 e Chegada – Avenida Santos Dumont, s/n – Coroa do Meio (próximo ao Centro de Arte e Cultura)

27 de novembro

14h–19h – IRONMAN Village – Praia de Atalaia

14h–18h – Entrega de kits (com horário agendado) – IRONMAN Village

28 de novembro

9h–19h – IRONMAN Village – Praia de Atalaia

9h–18h – Entrega de kits (com horário agendado) – IRONMAN Village

16h–17h – Plantão de dúvidas sobre o Congresso Técnico – SAC (IRONMAN Village)

29 de novembro

8h – IRONKIDS – Praia de Atalaia

8h30–19h – IRONMAN Village – Praia de Atalaia

8h30–12h – Entrega de kits (com horário agendado) – IRONMAN Village

10h–18h – Check-in da sacola vermelha (T2) – Praia de Atalaia

10h – Plantão de dúvidas exclusivo e obrigatório para atletas PRO – Praia de Atalaia

10h30 – Coletiva de imprensa – Praia de Atalaia

12h–13h – Plantão de dúvidas sobre o Congresso Técnico – SAC (IRONMAN Village)

14h–18h – Bike Check-in T1 (atletas profissionais e PCD em qualquer horário do intervalo) – Foz do Rio Vaza Barris

30 de novembro

3h–4h30 – Transporte da T2 para a largada

3h30–5h – Acesso dos atletas à Área de Transição 1 – Foz do Rio Vaza Barris

5h – Largada Elite Masculina

5h05 – Largada Elite Feminina

5h15–5h35 – Largada Amadores (Rolling Start)

7h30–16h – IRONMAN Village – Praia de Atalaia

10h – Premiação Top 3 Geral (Masculino e Feminino) – Praia de Atalaia

12h–15h – Bike e Sacolas Check-Out – Transição 2 (Praia de Atalaia)

12h–15h – Achados e Perdidos – Transição 2 (Praia de Atalaia)

17h30 – Premiação Top 5 por Categoria e TriClub – Praia de Atalaia

18h30 – Cerimônia de Rolagem de Vagas – Mundial 2026 – Praia de Atalaia

Programação sujeita a alterações até a divulgação do Congresso Técnico online.

MBraga Comunicação – foto: Fábio Falconi/Unlimited Sports