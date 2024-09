ITPS adverte sobre riscos de usar água inapropriada na irrigação

Uso de água inadequada na irrigação pode causar salinização do solo

A qualidade da água utilizada na agricultura irrigada é indispensável para o sucesso das plantações e a eficiência dos sistemas de irrigação. O Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão vinculado à Secretaria do Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), adverte sobre os perigos do uso de água inadequada, que pode comprometer tanto a produtividade agrícola quanto a saúde de quem consome os alimentos cultivados.

Segundo a coordenadora do Laboratório de Solos, Anairam Melo, negligenciar a análise da água utilizada na irrigação pode resultar em sérios problemas. Entre as principais consequências estão o risco de salinização do solo, o que compromete a capacidade produtiva da lavoura podendo, em casos mais graves, tornar a área imprópria para o cultivo. Pode também ser um risco de contaminação dos alimentos e causar o desgaste prematuro de equipamentos, como bombas, mangueiras e aspersores utilizados nos sistemas de irrigação. “A presença de compostos químicos inadequados pode alterar o pH do solo, comprometendo a capacidade das plantas de absorverem os nutrientes disponíveis na solução do solo”, explica Anairam. O ITPS também realiza análise da capacidade de retenção de água nos solos, auxiliando o irrigante na tomada de decisão sobre o uso da água na agricultura.

Para evitar esses problemas, é fundamental que os agricultores realizem uma análise da água antes de utilizá-la na irrigação. Os ensaios realizados pelo ITPS irão considerar os parâmetros físico-químicos, como pH, concentração de sais, íons de sódio, potássio, cálcio e magnésio, além de fatores microbiológicos e a presença de contaminantes como chumbo, cádmio e mercúrio, que podem ser altamente tóxicos para as plantas. A salinidade e a sodicidade da água também devem ser verificadas, já que altos níveis de sódio podem deteriorar a estrutura do solo e comprometer a produtividade.

A correta interpretação dos dados obtidos nas análises deve ser feita considerando os efeitos que esses parâmetros podem ter tanto no solo quanto nas culturas irrigadas. “Com isso, é possível ajustar o manejo da irrigação para controlar ou compensar os problemas associados à qualidade da água. O uso adequado da água não só preserva o bom funcionamento dos sistemas de irrigação, como também assegura uma produção agrícola mais eficiente e segura para o consumidor final”, orienta o engenheiro agrônomo do ITPS, Anderson Rocha.

Serviço

Para solicitar os serviços do ITPS, é necessário buscar o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) presencialmente na Rua Vila Cristina, bairro 13 de Julho em Aracaju; por meio dos telefones (79) 3198-8811 e 99191-3042; ou pelo e-mail sac@itps.se.gov.br.

Foto: Ascom ITPS