ITPS alerta consumidores sobre a diferença entre os produtos similares e ‘originais’ nos supermercados

Em tempos de alta nos preços de alguns produtos alimentícios, muitos consumidores se deparam com itens similares aos que estão acostumados a consumir, mas a atenção deve ser redobrada quando se trata de alimentos.

O alerta é da coordenadora do Laboratório de Bromatologia do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão vinculado à Secretaria do Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), Karina Leão.

Segundo Karina, especialista em alimentos e nutrição, as informações contidas nos rótulos dos produtos tidos como alternativos, bem como a tabela nutricional devem ser observadas.

Um exemplo recente de produto com preço elevado é o café. A alta no preço tem levado os consumidores a buscar alternativas para não deixar de consumir o produto, uma delas é o pó para preparo de bebidas à base de café. “Na embalagem até parece a mesma coisa, mas a denominação é diferente. Esse pó, na verdade, é feito de matéria vegetal que passa por um processo semelhante à torra do café e é moído para se transformar em uma bebida parecida, mas que não é café”, esclarece a coordenadora.

Segundo a coordenadora, a legislação permite a comercialização desses produtos, desde que a denominação correta esteja no rótulo. A indústria tem um amparo legal, seja do Ministério da Agricultura ou da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para que esses produtos estejam nas prateleiras. “O problema é quando o consumidor não percebe a diferença e leva para casa um produto acreditando que é outro”, alerta Karina.

Diferenças nutricionais e impacto na dieta

Além do café, outros alimentos têm versões similares no mercado que podem confundir o consumidor. Entre os exemplos citados pela coordenadora do ITPS estão:

Composto lácteo X leite em pó: O composto lácteo contém outros ingredientes, como amido e soro de leite, o que reduz a concentração de proteínas e gorduras em comparação ao leite integral em pó.

Bebida láctea X iogurte: O iogurte é um leite fermentado puro, enquanto a bebida láctea tem aditivos como soro de leite, amido e aromatizantes. Pela legislação, o rótulo deve informar que o produto não é iogurte.

Mistura láctea condensada X leite condensado: A mistura láctea tem menor concentração de leite integral e pode conter amido e óleos vegetais para baratear a produção.

Óleo composto X azeite de oliva: O óleo composto mistura azeite de oliva com óleos vegetais, oferecendo uma opção mais acessível, mas com menor teor de compostos benéficos.

Creme culinário X creme de leite: O creme culinário contém amidos e outros aditivos para replicar a cremosidade do creme de leite, mas tem um teor de gordura láctea inferior.

Karina Leão reforça ainda, que essas substituições não representam riscos diretos à saúde, mas podem impactar no valor nutricional da dieta. “Em muitos casos, os produtos com menor custo contém menos proteínas, gorduras e outros compostos benéficos, como os fenólicos presentes no azeite de oliva. Isso não significa que sejam prejudiciais à saúde, mas a diferença nutricional existe e precisa ser considerada pelo consumidor”, explica.

Para evitar enganos, a orientação do ITPS é sempre verificar o rótulo antes de comprar qualquer produto. Segundo a coordenadora, a indústria precisa deixar claro para o consumidor o que ele está comprando, a exemplo do leite condensado e mistura láctea, que possuem a mesma funcionalidade, mas com valores nutricionais distintos. Muitas vezes, a semelhança nas embalagens pode confundir, por isso é essencial ler as informações antes de levar para casa.

Os trabalhos realizados no Laboratório de Bromatologia do ITPS ocorrem para verificar se os produtos vendidos no mercado atendem os padrões exigidos pela legislação. Mesmo os alimentos com permissão legal podem apresentar diferenças entre o que está descrito na embalagem e sua real composição. “Fazemos análises para verificar se aquilo que está no rótulo condiz com a composição do produto. Existem limites mínimos e máximos permitidos pela legislação para cada nutriente, e nosso papel é garantir que esses padrões sejam seguidos”, afirma Karina.

Serviço

O Laboratório de Bromatologia do ITPS realiza as análises dos alimentos. Para solicitar a análise do instituto, é necessário buscar o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) presencialmente na rua Vila Cristina, bairro 13 de Julho em Aracaju; por meio dos telefones (79) 3198-8811 e 99191-3042; ou pelo e-mail sac@itps.se.gov.br.

Foto: Ascom/ITPS