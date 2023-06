ITPS alerta para compra do presente do Dia dos Namorados na última hora. Vestuário e eletrodomésticos merecem atenção

Chegou o Dia dos Namorados e com ele a troca de presentes. Para quem deixou para procurar o mimo na última hora, a tarefa não será nada fácil, já que são vários os produtos. Por isso, o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), recomenda alguns cuidados que devem ser observados na hora da compra.

Para que as compras sejam seguras, a gerente-executiva de Metrologia e Qualidade Industrial do ITPS, Maria Inêz de Almeida Machado, alerta para que o consumidor priorize os estabelecimentos formais para fazer suas compras. “Comprar no comércio formal e exigir a nota fiscal é essencial, pois, se houver necessidade, os órgãos de defesa do consumidor terão ferramentas para rastrear a origem do produto”, destaca a gerente.

Dicas

Campeões em venda, os secadores e pranchas de cabelo, torradeiras, sanduicheiras e fornos elétricos são alguns dos produtos mais escolhidos para presentear. Portanto, nos eletrodomésticos e eletroeletrônicos devem constar o selo do Inmetro. Nestes casos, o consumidor deve se atentar à etiqueta de eficiência energética. “Prefira sempre os produtos com classificação ‘A’, e, claro, com o selo do Inmetro. Assim você contribui para o consumo sustentável de energia e economiza dinheiro na conta de luz e evita acidentes de consumo”, orienta a gerente.

Se a escolha do presente for roupa, o alerta é para observar a etiqueta da peça, que deve conter todas as informações e contar com o selo de qualidade do Inmetro. Roupas íntimas e outros artigos têxteis devem atender ao regulamento de conformidade estabelecido pelo Inmetro. Dentre o conjunto de informações obrigatórias, devem constar nas etiquetas dos produtos dados do fabricante ou do importador, CNPJ da empresa fabricante ou importador, país de origem, composição têxtil, cuidados de conservação e indicação de tamanho. Todas as informações devem estar escritas em português.

Denúncias

Para fazer uma denúncia junto ao ITPS, o consumidor pode entrar em contato por meio do telefone 79 99191-3042, no horário das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira. Também é possível enviar as informações para o e-mail ouvidoria@itps.se.gov.br ou acessar o site www.itps.se.gov.br e escolher a opção Ouvidoria/SE-Ouv.

A denúncia é anônima, mas é preciso que o consumidor registre um e-mail, caso deseje receber o resultado das fiscalizações referentes à sua demanda.

Foto: Gabriel Ribeiro/ITPS