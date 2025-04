ITPS alerta para cuidados necessários ao comprar capacetes para motociclistas

Usar capacete ao pilotar motos e ciclomotores não é apenas obrigatório, mas essencial para a segurança do condutor e do passageiro. Porém, existem capacetes que não garantem a proteção necessária por não atenderem critérios do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Para ajudar o condutor a fazer a escolha segura, o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) explica o que deve ser observado antes da compra.

O ITPS realiza fiscalizações periódicas em estabelecimentos que comercializam o produto, para garantir que o capacete seja comercializado dentro das diretrizes de segurança estabelecidas pelo Inmetro. O presidente do ITPS, Kaká Andrade, orienta que o primeiro ponto a ser verificado é a presença do selo do Inmetro, que deve estar costurado na cinta jugular do capacete. Com o selo em destaque no dispositivo de segurança, o consumidor tem a garantia de que o produto passou por testes de qualidade e atende às normas de segurança.

“Além disso, o capacete deve ter uma etiqueta interna com informações contendo o nome do fabricante ou importador, data de fabricação e número da norma técnica aplicada. Um outro item obrigatório é o selo redondo na parte externa, também do Inmetro, que precisa ser resistente ao mau tempo e difícil de remover. Vale ressaltar que o ITPS está à disposição da sociedade para receber denúncias e tomarmos as medidas necessárias”, alerta Kaká Andrade.

Outro detalhe importante é o aviso presente na parte interna do capacete. Este aviso alerta que se houver dano por impacto no capacete, o mesmo deve ser substituído, mesmo que não haja danos visíveis.

De acordo com o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), Sergipe possui 364 registros de sinistros de trânsito envolvendo motocicletas. Os números são dos primeiros meses deste ano.

Denúncia

Caso o consumidor identifique capacetes sem certificação ou com informações irregulares, ele pode registrar denúncia na Ouvidoria do ITPS. As reclamações podem ser feitas pelo telefone (79) 3198-8822, pelo e-mail ouvidoria@itps.se.gov.br ou presencialmente na sede do instituto, localizada na Rua Campo do Brito, nº 371, bairro 13 de Julho, em Aracaju.

Foto: Ascom ITPS