ITPS alerta para normas relacionadas a extintores em barracas de fogos

Com a chegada dos festejos juninos, os proprietários de barracas que comercializam fogos de artifício devem estar atentos às normas de segurança relacionadas aos extintores de incêndio, que devem estar de acordo com a regulamentação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Por isso, o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão delegado do Inmetro, alerta sobre como prevenir acidentes graves que podem colocar vidas em risco.

Os extintores de incêndio são equipamentos essenciais para o combate a incêndios em estágios iniciais, podendo evitar tragédias. “É fundamental observar a presença do uso do selo Inmetro e garantir a conformidade do instrumento, quando novo, ou também quando passou por uma manutenção em empresas credenciadas pelo Inmetro. Para garantir que as lojas especializadas, em venda e recarga de extintores de incêndio, é preciso seguir as normas,” explica a gerente de qualidade e produtos certificados do ITPS, Marleide Batista, acrescentando que o órgão realiza fiscalizações periódicas.

Tipos de extintor

Extintores possuem diferentes composições, como água, pó químico ou dióxido de carbono. Portanto, é preciso saber qual tipo de extintor utilizar para que as chamas sejam devidamente contidas, e também para evitar acidentes, inclusive choques elétricos.

Os extintores compostos por água são indicados para incêndios sólidos, como papel, madeira e plástico (classe A). Já os extintores de PQS (Pó Químico Seco) são usados em incêndios causados por líquidos inflamáveis, como gasolina (classe B). Por fim, aqueles compostos de gás carbônico são indicados para incêndios em equipamentos elétricos (classe C).

No caso dos comerciantes de fogos, serão usados os instrumentos de classe A. A presidente da Associação dos Comerciantes de Fogos de Artifício de Aracaju, Virgínia Cristina, que atua no ramo há mais de 40 anos, destaca a importância do treinamento contínuo em segurança. “Todos os anos, fazemos um curso de brigada de incêndio, para instruir nossos associados e transmitir todas as informações necessárias sobre segurança. Temos uma grande preocupação com nossos extintores, desde as cargas até a validade. Durante a comercialização e montagem das barracas, o Corpo de Bombeiros realiza vistorias na área de segurança dos extintores”, aponta.

Fiscalizações

Embora a fiscalização dos extintores nas barracas de fogos de artifício seja responsabilidade do Corpo de Bombeiros, o ITPS, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), atua na fiscalização de empresas autorizadas e credenciadas para a comercialização e recarga de extintores de incêndio em todo o estado.

Denúncias

Os casos de irregularidades devem ser enviados à ouvidoria do ITPS, por meio do número (79) 3198-8822, no horário das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira.

Foto: Gabriel Ribeiro