ITPS alerta sobre cuidados com as comidas nas festas juninas em Sergipe

As comidas típicas das festas juninas podem ser deliciosas, mas é preciso estar atento às bactérias e riscos de contaminação. Pensando nisso, o Instituto Tecnológico e de Pesquisa do Estado de Sergipe (ITPS), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), alerta para que o consumidor não sofra contaminações causadas por alimentos típicos, que têm como a base do preparo, na maioria das receitas, ingredientes como, milho, açúcar e leite de coco.

As conhecidas comidas típicas de festa junina, como pamonha, canjica, milho verde, pipoca, paçoca e arroz doce, geralmente vendidos em barraquinhas, merecem atenção com a higiene para evitar casos de infecções intestinais ou intoxicações provocadas por bactérias que proliferam nos alimentos contaminados por conta de má manipulação ou estragados.

A coordenadora do Laboratório de Microbiologia do ITPS e doutora em Biotecnologia, Rejane Batista, explica que a falta de cuidado e higiene, más condições de armazenamento durante preparação e manipulação dos alimentos, por exemplo, são cenários perfeitos para a proliferação de bactérias, aumentando o risco de contaminação.

Requisitos de higiene

“Em diversas situações, a contaminação está associada a comer em restaurantes cuja procedência na manipulação dos alimentos não atende aos requisitos mínimos de higiene. A falta de cuidado na higiene das mãos antes de tocar os alimentos, por exemplo, e a falta de conhecimento da procedência dos alimentos que se compra, são fatores que propiciam a contaminação”, comentou.

Para Rejane, antes de comprar é importante observar as condições do alimento, como sua aparência, odor e acondicionamento, para evitar problemas. “Existe o perigo de ter alguma bactéria ou vírus em alimentos que estão expostos em ambientes abertos, que através de um espirro é contaminado. Além do mais, existe poeira, insetos, pessoas falando por perto, manuseando o celular ou outros objetos enquanto comem. É necessário ter cuidado: observar se o alimento está exposto, se está aquecido ou congelado na temperatura certa e evitar os alimentos mal cozidos, pois elevam o risco de intoxicação”, orientou.

Em relação aos alimentos crus, como frutas e verduras, dos quais não se sabe como foi feita a higienização, a atenção deve ser redobrada. O mesmo ocorre no caso das carnes, principalmente a de porco. “Além de confiar um pouco no que se cheira e enxerga, a gente tem que pensar que salsichão, por exemplo, tem corante. E muitas pessoas desenvolvem alergia por esse corante que pode ter na pele do salsichão. As comidas feitas com amendoim podem provocar alergia”, advertiu Rejane.

Serviço

Para solicitar os serviços do ITPS, é necessário buscar o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), presencialmente na Rua Vila Cristina, Bairro Treze de Julho, em Aracaju. O serviço também pode ser solicitado através do telefone (79) 99191-3042, ou através do e-mail sac@itps.se.gov.br.

Fonte e foto: ITPS