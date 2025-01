ITPS ALERTA SOBRE NECESSIDADE DE ANÁLISE DA ÁGUA DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS PARA PREVENÇÃO DE DOENÇAS

Com a chegada do verão, a água armazenada em reservatórios e a utilizada em piscinas merecem atenção especial. A água desempenha um papel fundamental na saúde e no bem-estar da população, por isso o armazenamento para consumo em residências e condomínios ou no uso recreativo requer manutenção para garantir a qualidade. O Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), reforça a importância de análises periódicas e das boas práticas de conservação.

Mesmo que a água tratada pelas companhias de saneamento básico seja própria para consumo, ela pode ser contaminada durante o armazenamento. Rachaduras, tampas danificadas e falta de limpeza das caixas d’água são fatores que comprometem sua qualidade. Segundo Cleuber Cardoso, coordenador do Laboratório de Água do ITPS, reservatórios mal vedados podem permitir a entrada de insetos, ratos e outros animais, que trazem consigo dejetos contaminantes. “A falta de limpeza regular pode levar à formação de lodo, algas e microrganismos que causam doenças. É fundamental manter as caixas d’água limpas, bem vedadas e realizar a higienização semestralmente, conforme orienta a Vigilância Sanitária”, afirma Cleuber.

Reservatórios inferiores, como os subterrâneos, e poços artesianos também requerem atenção. Infiltrações podem introduzir impurezas químicas, como agrotóxicos, enquanto resíduos acumulados favorecem a proliferação de bactérias. As análises de potabilidade, realizadas pelo ITPS, verificam parâmetros físico-químicos, como a alcalinidade, cloro, PH e entre outros. Já nos ensaios microbiológicos, assegura que a água esteja livre de contaminações e própria para o consumo humano.

Piscinas: lazer com segurança

Na estação mais quente do ano, aumenta a procura por piscinas em residências, condomínios e clubes. Portanto, o cuidado com a qualidade da água se torna ainda mais urgente. Sem o tratamento adequado, as piscinas podem se tornar focos de doenças como hepatite, conjuntivite, dermatites e infecções gastrointestinais.

De acordo com Cleuber Cardoso, a análise da água das piscinas deve ser realizada mensalmente. “A grande circulação de pessoas aumenta o risco de contaminação. Análises regulares permitem monitorar parâmetros como pH, alcalinidade, cloro e contaminantes microbiológicos, essenciais para a segurança dos usuários”, explica o coordenador.

Além das análises, a manutenção constante é indispensável. Filtragem diária, controle do pH, adição de cloro e limpeza frequente das bordas e do fundo são práticas que previnem o desenvolvimento de microrganismos e garantem uma experiência segura e agradável.

Compromisso com a saúde pública

O diretor-presidente do ITPS, Kaká Andrade, destaca que a preservação da qualidade da água em reservatórios e piscinas vai além do lazer e do conforto. “Trata-se de uma questão de saúde pública. Nosso objetivo é garantir que os padrões de qualidade sejam seguidos, prevenindo contaminações e protegendo a saúde da população”, afirma.

Serviços do ITPS

Os serviços de análise de água podem ser solicitados presencialmente no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), localizado na Rua Vila Cristina, bairro 13 de Julho, em Aracaju. Também é possível entrar em contato pelos telefones (79) 3198-8811 e 99191-3042 ou pelo e-mail sac@itps.se.gov.br.

Foto: Ascom/ ITPS