ITPS aprova medidores de velocidade da BR 101. Anteriormente, os equipamentos foram reprovados

Após interdição nos medidores de velocidade instalados na BR 101, na altura do município de Estância, o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), aprovou os equipamentos, que estavam irregulares e não atendiam à nova portaria do Inmetro.

A ação teve início em 6 de julho, quando agentes fiscais do ITPS interditaram três medidores de velocidade instalados na BR 101. Os equipamentos não estavam regularizados e, portanto, marcando a velocidade não correspondente dos veículos que trafegavam pelo local. A empresa responsável foi notificada.

Após o cumprimento do prazo para que a empresa responsável realizasse os reparos, os agentes fiscais retornaram ao local na última quarta-feira, 26, onde realizaram a aferição dos equipamentos. Devidamente calibrados, aprovados e lacrados, os aparelhos, agora, estão aptos para realizar as medições corretamente. Garantindo, assim, que a sociedade sinta-se segura diante do que for registrado pelo equipamento.

“Não somos favoráveis a motoristas infratores, mas também não somos favoráveis que motoristas corretos sejam autuados. A intenção é impedir que os equipamentos registrem as velocidades de forma incorreta. A relação entre os motoristas e a empresa detentora dos serviços de controle de velocidade no município de Aracaju deve ser justa”, reitera o presidente do ITPS, Kaká Andrade.

A gerente de Metrologia Legal do ITPS, Elba Brandão, detalha que as verificações metrológicas são realizadas minuciosamente e com equipamentos de alta precisão previamente calibrados. “Os testes são realizados após a passagem do veículo oficial do órgão pelo medidor. Os resultados registrados pelo sistema são confrontados com os resultados obtidos pelo padrão do ITPS”, detalha.

Aprovados, os novos radares recebem selos e lacres e um laudo técnico com validade de um ano. “Entretanto, o ITPS/Inmetro continua com as verificações rotineiras ou se houver denúncias”, garante o presidente ao destacar que, se reprovado, o equipamento fica inabilitado para autuações, até que as divergências sejam corrigidas e aprovadas após nova verificação.

Consulta

Os condutores podem consultar a situação de qualquer radar instalado no país, acessando o Portal de Serviço do Inmetro nos Estados (PSIE) por meio do endereço eletrônico https://servicos.rbmlq.gov.br. Basta clicar em “consulta de instrumentos”, escolher a opção “medidor de velocidade” e digitar o município. A partir de então, o sistema mostrará os medidores da localidade, data da última verificação e a validade.

Denúncias e dúvidas

Para fazer uma denuncia no ITPS, o consumidor pode entrar em contato por meio do telefone (79) 99191-3042, no horário das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira. Também é possível enviar as informações para o e-mail ouvidoria@itps.se.gov.br ou acessar o site e escolher a opção Ouvidoria/SE-Ouv. A denúncia é anônima, mas é preciso que o consumidor registre um e-mail, caso deseje receber o resultado das fiscalizações referentes à sua demanda.

Texto e imagem ITPS