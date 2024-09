ITPS chama atenção para importância da análise regular de água das piscinas

Com o aumento das temperaturas e o uso mais frequente de piscinas em residências, condomínios e clubes, o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), reforça a importância da análise regular da água. A realização periódica dos testes é essencial para garantir a segurança dos banhistas e evitar problemas de saúde como doenças de pele, problemas respiratórios e infecções gastrointestinais.

Piscinas sem o tratamento adequado podem se tornar focos de doenças como hepatite, pneumonia, conjuntivite, otite, dermatites e infecções intestinais. A análise da água deve ser feita mensalmente para verificar a qualidade e prevenir essas complicações, tanto em piscinas coletivas quanto em particulares. Devido ao grande número de pessoas que utilizam essas instalações, o risco de contaminação é alto, e a única maneira eficaz de identificar cada uma dessas ameaças é através de análises específicas.

Segundo Cleuber Cardoso, coordenador do Laboratório de Química de Água do ITPS, a piscina pode ser um ambiente favorável ao desenvolvimento de bactérias, fungos e outros microorganismos nocivos à saúde. As análises verificam pH, alcalinidade, cloro e a parte microbiológica – as bactérias. “A água da piscina deve ser monitorada constantemente para garantir o atendimento à norma, preservando a saúde e bem estar dos usuários”, alerta.

Além disso, Cleuber recomenda que além da análise periódica, é fundamental que os responsáveis pela manutenção sigam boas práticas de tratamento como filtragem diária, controle e ajuste do pH, adição de cloro e limpeza frequente das bordas e fundo da piscina.

Dentre as formas mais comuns de contaminação estão as doenças de pele e suas secreções, que podem infectar outros banhistas, além da ingestão acidental da água, que pode acarretar problemas de saúde graves. Um exemplo é a presença da bactéria Legionella, capaz de causar infecções severas.

Para Cleuber Cardoso, a melhor forma de combater esses microrganismos prejudiciais é realizando a análise da água mensalmente, além de verificar o pH e cloro todos os dias. “A análise detalhada identifica contaminações mínimas e determina o melhor tratamento para a água, garantindo condições sanitárias e padrões estéticos ideais”, afirma.

O químico também alerta que a falta de manutenção adequada pode gerar problemas como o surgimento de algas, mau cheiro e água turva, impactando negativamente a experiência dos usuários e aumentando os custos de recuperação da qualidade da água. “Um tratamento inadequado pode se tornar um problema de saúde pública, além de trazer prejuízos financeiros devido à dificuldade e custo elevado de reverter a contaminação”, ressalta.

O diretor-presidente do ITPS, Denisson Salustiano, diz que além de garantir o lazer e bem-estar dos usuários, a análise regular da água das piscinas é uma questão de saúde pública. “No ITPS nosso compromisso é oferecer suporte técnico e garantir que os padrões de qualidade sejam seguidos à risca, prevenindo possíveis contaminações e doenças. Não se trata apenas de conforto, mas de proteger a saúde de todos os banhistas”, destaca.

Serviço

Para solicitar os serviços do ITPS, é necessário buscar o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) presencialmente na Rua Vila Cristina, bairro 13 de Julho em Aracaju; por meio dos telefones (79) 3198-8811 e 99191-3042; ou pelo e-mail sac@itps.se.gov.br.

Foto: Gabriel Ribeiro