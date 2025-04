ITPS convoca taxistas de Aracaju para verificação de taxímetros após reajuste

Com o novo reajuste na tarifa do táxi bandeira, os taxistas que atuam em Aracaju já devem agendar a verificação periódica do taxímetro. A verificação é obrigatória e deve ser realizada pelo Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Desta vez, os atendimentos dos veículos com placas terminadas em 5 e 6 devem realizar a verificação entre os dias 15 e 25 de abril. Já os que possuem final 7 devem comparecer entre 28 de abril e 2 de maio. Entre 5 e 9 de maio, é o período reservado para placas com final 8. Por fim, os veículos com placas terminadas em 9 e 0 devem realizar o procedimento entre os dias 12 e 20 de maio.

Os condutores de veículos com o final da placa 1, 2, 3 e 4 que não agendaram a verificação devem entrar em contato imediatamente com o ITPS, pois esses poderão ser penalizados. Aos demais taxistas dos municípios de Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Lagarto que não tiveram as tarifas alteradas devem comparecer conforme a validade que consta no último certificado de verificação de 2024.

A gerente executiva de Metrologia e Qualidade Industrial do ITPS, Maria Inêz de Almeida Machado, reforça que a verificação tem como objetivo assegurar que o taxímetro esteja em perfeita condição de uso. “O equipamento deve estar de acordo com a legislação do Inmetro, evitando cobranças incorretas e garantindo mais confiança nas corridas para taxistas e passageiros”, alerta.

Agendamento

No dia e horário agendados, o taxista deve comparecer com antecedência de 15 minutos na pista de verificação do ITPS, localizada na avenida Padre Arnóbio de Melo com Silvério Fontes, no bairro Aeroporto, em Aracaju. É necessário apresentar o comprovante de pagamento da GRU, a cópia do comprovante de residência do proprietário do veículo, o último certificado de verificação do taxímetro e a guia de encaminhamento emitida pelo órgão de trânsito.

O agendamento pode ser feito pelo site do ITPS, acessando o Portal de Serviços do Inmetro nos Estados (PSIE). Para quem preferir o atendimento presencial, o agendamento também pode ser realizado no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do ITPS, localizado na rua Vila Cristina, no bairro 13 de Julho, em Aracaju, das 7h30 às 12h30. Dúvidas e informações adicionais podem ser obtidas pelos telefones (79) 3198-8811 e 99191-3042, ou ainda pelo e-mail sac@itps.se.gov.br.

Se aprovado, serão fixados no taxímetro a marca de verificação e o selo lacre. O motorista também receberá um novo certificado com validade de um ano. O documento deve permanecer obrigatoriamente no interior do veículo e deve estar disponível sempre que solicitado por fiscais ou passageiros.

Foto: Gabriel Ribeiro