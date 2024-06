ITPS convoca taxistas para verificação periódica de taxímetros

Procedimento é obrigatório e deve ocorrer antes do vencimento dos certificados

Os proprietários de táxis devem estar atentos ao prazo de validade do certificado de verificação metrológica emitido pelo Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). A verificação dos taxímetros é obrigatória e deve ocorrer antes do vencimento dos certificados.

Os taxistas devem acessar o site do ITPS e clicar no Portal de Serviços do Inmetro nos Estados (PSIE) para agendar a data e o horário da verificação e emitir a Guia de Recolhimento da União (GRU). O agendamento também pode ser realizado no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), na Rua Vila Cristina, bairro 13 de Julho. Informações adicionais podem ser obtidas através dos telefones (79) 3198-8811 e 99191-3042; ou do e-mail sac@itps.se.gov.br.

O objetivo é verificar se o taxímetro está calculando corretamente a distância percorrida pelo veículo e o valor da corrida. Esse serviço é essencial para os taxistas dos municípios de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Lagarto. Dessa forma, evitam-se cobranças incorretas, assegurando tanto aos taxistas quanto aos passageiros que o equipamento apresenta o preço justo.

A gerente executiva de Metrologia e Qualidade Industrial do ITPS, Maria Inêz de Almeida Machado, destaca que os proprietários de táxi devem observar a data da verificação que consta no certificado, pois a próxima verificação precisa ser realizada antes do vencimento. “É preciso gerar a Guia de Recolhimento da União (GRU) para o pagamento da taxa de serviço, que deve ser feito através do site do ITPS”, orienta.

Na data e horário agendados, os taxistas deverão comparecer à pista de verificação, situada na Avenida Padre Arnóbio de Melo com Silvério Fontes, no bairro Aeroporto, em Aracaju, munidos dos comprovantes de pagamento da GRU e de residência do proprietário do veículo, último certificado de verificação e a guia de encaminhamento do órgão de trânsito.

Após a verificação, se aprovado, o taxímetro recebe uma marca de verificação que valida o instrumento de acordo com as legislações do Inmetro. Além disso, é emitido um certificado de verificação, com validade de um ano, que deve ser mantido no veículo para apresentação em casos de fiscalização ou solicitação do usuário.

ASN – Foto: Gabriel Ribeiro