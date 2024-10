ITPS destaca perigos causados pela água contaminada de poços

Os poços artesianos são uma fonte de abastecimento de água em diversas regiões do estado, e embora sejam uma solução para o fornecimento de água, é essencial que ela esteja livre de contaminantes para garantir a saúde daqueles que a consomem. Por isso, o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), destaca a importância do monitoramento para prevenir surtos de doenças.

A ingestão de água contaminada pode causar uma série de problemas de saúde. A doença mais comum associada à contaminação microbiológica é a gastroenterite, que se manifesta por sintomas como diarreia, vômitos e desidratação. Esses problemas são particularmente perigosos para crianças, idosos e pessoas com imunidade comprometida, que podem desenvolver quadros clínicos mais severos.

A microbiologista do ITPS e doutora em Biotecnologia Rejane Batista, enfatiza que um dos problemas mais graves que pode comprometer a qualidade da água é a contaminação microbiológica, causada pela presença de micro-organismos patogênicos, como bactérias. A contaminação microbiológica ocorre quando esses micro-organismos entram em contato com a água do poço, o que pode acontecer de várias maneiras. Entre as principais fontes de contaminação estão infiltração de esgoto, fezes de animais próximos, solos contaminados e até poços mal vedados.

“Em áreas sem um sistema de esgoto adequado, os resíduos humanos e outros poluentes podem infiltrar-se no solo e eventualmente atingir o lençol freático. Da mesma forma, em propriedades rurais onde criações de animais estão presentes, as fezes contém bactérias, que ao entrarem no poço podem comprometer a potabilidade da água”, destaca a microbiologista.

Além disso, a falta de manutenção e limpeza regular dos poços artesianos também contribui para a proliferação de micro-organismos no sistema. Poços que não são desinfectados com frequência acabam se tornando ambientes propícios para a contaminação.

Realizar a análise microbiológica da água de poços artesianos de forma periódica traz uma série de benefícios. Ela ajuda a detectar rapidamente a presença de contaminantes, permitindo a adoção de medidas corretivas. “Além disso, os resultados da análise fornecem segurança à comunidade que utiliza a água, já que asseguram que o recurso está livre de micro-organismos perigosos”, explica Rejane Batistaa.

Serviço

O Laboratório de Microbiologia do ITPS realiza as análises necessárias para o controle da qualidade da água de poços artesianos. Para solicitar a análise do Instituto, é necessário buscar o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) presencialmente na Rua Vila Cristina, bairro 13 de Julho em Aracaju; por meio dos telefones (79) 3198-8811 e 99191-3042, ou pelo e-mail sac@itps.se.gov.br. Para receber os recipientes e orientações de coleta é necessário se dirigir ao SAC do ITPS.

Foto: Ascom ITPS