ITPS de Sergipe explica funcionamento da etiqueta Ence em pneus

Neste mês de maio, o instituto fiscalizou 5.788 produtos no estado

A etiqueta Ence – Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – é um instrumento que auxilia os consumidores a fazer escolhas mais conscientes na hora de adquirir produtos, seja eletrodomésticos ou pneus. Para auxiliar a população sergipana a realizar compras de produtos de qualidade, o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), explica como funciona a etiqueta.

Embora a função básica da etiqueta seja fornecer informações sobre a eficiência energética e o desempenho dos produtos, existem diferenças significativas na aplicação e no conteúdo das etiquetas entre esses dois tipos de produtos. Segundo a gerente de qualidade e produtos certificados do ITPS, Marleide Batista, a etiqueta Ence para pneus foi implementada no Brasil para informar os consumidores sobre o desempenho de diferentes modelos.

Ainda segundo ela, são três aspectos principais que devem ser observados, como: resistência ao rolamento, que impacta diretamente no consumo de combustível do veículo; classificação varia de A (mais eficiente) a G (menos eficiente); aderência em piso molhado, que indica a capacidade de frenagem do pneu e o terceiro aspecto que informa o nível de ruído externo, medido em decibéis (dB). Este último informa o barulho gerado pelo pneu ao rodar, com uma escala que vai de menos ruidosa até a mais ruidosa.

“A etiqueta Ence nos pneus permite que os consumidores comparem facilmente o desempenho dos produtos em relação à economia de combustível, segurança e conforto acústico, contribuindo para uma escolha mais sustentável e segura”, afirma Marleide.

Eletrodomésticos

As principais informações presentes na etiqueta dos eletrodomésticos são a classificação de eficiência energética, que é indicada por letras que vão de A até a G, que significa menos eficiente, informando o consumo de energia do produto. O consumo de energia apresenta o consumo estimado de energia em kWh, geralmente por mês ou ano, ajudando os consumidores a preverem os custos operacionais.

Outras informações específicas também estão presentes na etiqueta; dependendo do tipo de eletrodoméstico, a Ence pode incluir informações adicionais, como capacidade de armazenamento, para refrigeradores, quantidade de água usada por ciclo, para máquinas de lavar, e capacidade de aquecimento, para aquecedores de água.

Principais diferenças

A diferença entre as etiquetas Ence para pneus e eletrodomésticos é que, no pneu, a etiqueta foca no desempenho em termos de eficiência de combustível, segurança e conforto acústico. Já nos eletrodomésticos, a ênfase é na eficiência energética e no consumo de energia.

Além disso, a diretora técnica do ITPS, Lúcia Calumby ressalta que a metodologia de avaliação e os critérios de classificação também diferem, sendo adaptados às características específicas de cada tipo de produto. “Enquanto nos pneus a avaliação envolve testes de resistência ao rolamento, aderência e ruído, nos eletrodomésticos o foco está em medições de consumo energético e desempenho funcional”, destaca.

Fiscalizações

O ITPS realiza fiscalizações cotidianas em todo o estado de Sergipe, verificando se o comércio está atendendo às exigências da legislação do Inmetro para a venda de produtos com a Ence afixada. Neste mês de maio, o instituto fiscalizou 5.788 produtos no estado, com 23 visitas ao comércio varejistas e distribuidoras.

Denúncias

Para encaminhar denúncias ao ITPS, o consumidor pode entrar em contato por meio do telefone (79) 3198-8822, no horário das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira. Também é possível enviar as informações para o e-mail ouvidoria@itps.se.gov.br ou acessar o site e escolher a opção Ouvidoria/SE-Ouv. A denúncia é anônima, mas é preciso que o consumidor registre um e-mail, caso deseje receber o resultado das fiscalizações referentes à sua demanda.

Foto: Gabriel Ribeiro