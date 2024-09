ITPS firma diretrizes para impulsionar ciência, tecnologia e inovação

O Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), realizou na manhã desta quinta-feira, 12, a solenidade de assinatura das Diretrizes Gerais da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação. O evento que ocorreu no auditório do ITPS marca um novo passo na estratégia do instituto para fortalecer a atuação no setor, estreitando laços com universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo.

O diretor-presidente do ITPS, Denisson Salustiano, destacou a importância desse movimento para a inovação no estado. “A partir de agora estendemos novamente as mãos às universidades, aos centros de pesquisa, aos inventores independentes, aos pesquisadores e principalmente ao setor produtivo. Assim podemos entender as demandas de todos esses agentes e disponibilizar o parque tecnológico do instituto para a produção de ciência e tecnologia que impacte diretamente a sociedade”, reforçou.

Salustiano também ressaltou que a iniciativa visa transformar o conhecimento gerado no ITPS em serviços e produtos que atendam às necessidades dos cidadãos. “A gente vai fazer isso de uma maneira estruturada, priorizando as vocações econômicas do nosso estado, protegendo a nossa propriedade intelectual e gerando valor”, disse o diretor-presidente.

Com foco em atrair investimentos para o estado de Sergipe, aproveitando o potencial tecnológico e científico local, a Política de Inovação torna-se um marco de transição. O objetivo é devolver à sociedade sergipana o investimento feito pelo Governo de Sergipe neste cenário de revolução tecnológica, com um ITPS apto a atender às demandas do Estado.

O secretário da Sedetec, Valmor Barbosa, também enfatizou o apoio fundamental do Governo do Estado na promoção da inovação e desenvolvimento tecnológico. “O governador Fábio Mitidieri tem oferecido todas as condições para que nós, gestores, possamos propor contribuições à pesquisa e entregar resultados que vão transformar o futuro da sociedade sergipana”, afirmou.

Valmor lembrou ainda que para dar suporte a essa missão, a Sedetec administra o Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funtec), recurso destinado ao fomento da pesquisa, ciência e tecnologia – e que o ITPS poderá utilizar: “Tenho certeza de que num futuro próximo o estado vai poder colher os frutos que estão sendo plantados hoje, com a assinatura da Política de Inovação”.

Além do diretor-presidente e do secretário da Sedetec, o termo também foi assinado pela diretora técnica do ITPS, Lúcia Calumby; e pelo diretor administrativo e financeiro, Luiz Mário. Diversas autoridades do setor estiveram presentes. Na ocasião também houveram as nomeações da Comissão de Trabalho do Núcleo de Inovação e da Comissão de Trabalho para a Construção do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).