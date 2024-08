ITPS fiscaliza etiqueta de ‘Eficiência Energética’ em eletrodomésticos, em Aracaju

A ação tem como objetivo garantir que os produtos comercializados estejam de acordo com as normas do Inmetro

O Instituto Tecnológico e de Pesquisa do Estado de Sergipe (ITPS), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), deu início à operação ‘Eficiência Energética’, que fiscaliza eletrodomésticos vendidos em estabelecimentos da capital sergipana. A ação, que se estenderá até a próxima sexta-feira, 9, no comércio local, tem como objetivo garantir que os produtos comercializados estejam de acordo com as normas do Inmetro.

Durante a operação, os fiscais do ITPS verificam se as máquinas de lavar, ares-condicionados, refrigeradores e televisores contém a Ence (Etiqueta de Conservação de Energia Elétrica) e o selo do Inmetro. O selo indica que os produtos passaram por testes laboratoriais e atendem aos requisitos de segurança exigidos.

A Ence, obrigatória em eletrodomésticos, tem como objetivo informar sobre o desempenho energético dos equipamentos. As informações contidas na etiqueta são essenciais para auxiliar os consumidores na escolha de aparelhos mais eficientes em termos de consumo de energia. Os plugues dos eletrodomésticos também devem ser certificados e exibir o selo do Inmetro.

Marleide Batista, gerente de qualidade e produtos certificados do ITPS, enfatiza a importância de os consumidores estarem atentos às informações de consumo energético apresentadas na etiqueta. “O consumidor deve estar atento às letras que vão de ‘A’ a ‘G’. A letra ‘A’ indica que o aparelho vai consumir menos energia durante o uso, ou seja, o consumidor poderá até pagar mais caro no eletrodoméstico, porém o consumo de energia será menor”, explica Marleide.

Compras on-line

A gerente destaca ainda que as exigências são as mesmas para compras realizadas on-line. “É de responsabilidade dos estabelecimentos que vendem os produtos pela internet disponibilizar a Ence ou, alternativamente, as informações nela contidas em formato de texto, em todas as páginas onde haja oferta ou exibição do produto, de forma clara”, alerta.

Os consumidores que desejarem fazer denúncias ao ITPS podem entrar em contato pelo telefone (79) 3198-8822, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Também é possível enviar informações para o e-mail ouvidoria@itps.se.gov.br ou acessar o site do ITPS e escolher a opção Ouvidoria/SE-Ouv. As denúncias são anônimas, mas é necessário registrar um e-mail caso o consumidor queira receber o resultado das fiscalizações referentes à demanda.

Foto: Gabriel Ribeiro