ITPS fiscaliza mais de 5 mil produtos durante operação ‘Natal Seguro’

Com a proximidade do Natal, produtos como brinquedos, bicicletas infantis e luminárias natalinas estão entre os mais procurados pelos consumidores. Para garantir a segurança dos compradores e dos itens, o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), realizou a operação especial de fiscalização ‘Natal Seguro’.

A ação aconteceu em 20 estabelecimentos comerciais nas cidades de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, onde foram fiscalizados 5.574 produtos. O objetivo foi impedir a comercialização de itens irregulares ou de procedência duvidosa que possam oferecer riscos à segurança do consumidor.

No caso de brinquedos e bicicletas infantis, os fiscais avaliaram se os produtos passaram pelo processo de avaliação da conformidade, identificado pelo selo do Inmetro. A operação verificou também aspectos como a resistência mecânica, estabilidade e sistema de freio das bicicletas, além de mensagens de alerta sobre riscos e instruções de uso, adequadas para garantir a segurança.

“A fiscalização é fundamental para impedir que produtos irregulares, muitas vezes de origem desconhecida, cheguem às mãos do consumidor, especialmente crianças”, destacou Elba Brandão, gerente executiva de Metrologia e Qualidade Industrial do ITPS em exercício.

Outro foco da operação foi a verificação das luminárias natalinas, como os populares modelos de mangueira. Nesse caso, os fiscais verificaram se os produtos atendem ao padrão brasileiro de plugues e tomadas e se apresentam as informações obrigatórias, como nome do fabricante ou importador, CNPJ e país de origem – todas redigidas em português.

A gerente de qualidade e produtos certificados do ITPS, Marleide Batista, alertou que muitos desses produtos entram no Brasil de forma irregular, o que pode acarretar problemas de segurança, como curtos-circuitos e acidentes domésticos. “Os consumidores devem ficar atentos ao adquirir produtos nesta época do ano, verificando a presença do selo do Inmetro e das informações obrigatórias nas embalagens. Essas precauções ajudam a garantir um Natal seguro e tranquilo para todas as famílias”, explicou.

Como denunciar ou tirar dúvidas

Consumidores que desejarem denunciar irregularidades ou tirar dúvidas podem entrar em contato com a Ouvidoria do ITPS pelo telefone (79) 3198-8822, pelo e-mail ouvidoria@itps.se.gov.br, ou presencialmente na sede do instituto. Ele fica localizado na rua Campo do Brito, nº 371, bairro 13 de Julho, em Aracaju.

Foto: Gabriel Ribeiro