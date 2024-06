ITPS identifica irregularidades em fios e cabos elétricos na grande Aracaju

Durante a operação, mais de 16 mil metros de fios e cabos elétricos foram fiscalizadas

O Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), identificou irregularidades em três marcas diferentes de fios e cabos elétricos durante a operação especial ‘Energia Segura’, em estabelecimentos da grande Aracaju. O resultado da operação foi divulgado pelo ITPS nesta terça-feira, 18.

Durante a operação, mais de 16 mil metros de fios e cabos elétricos foram fiscalizados em lojas de material de construção nos municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros e São Cristóvão. A ação, que ocorreu entre os dias 10 a 14 de junho, teve como objetivo retirar do mercado produtos que não obedeciam aos padrões de segurança estabelecidos pela legislação do Inmetro.

Os agentes fiscais do ITPS utilizaram um aparelho para identificar in loco a resistência elétrica dos fios e cabos, além de realizar uma inspeção visual para verificar a presença do selo do Inmetro, o registro e as informações do fabricante. Produtos com resistência fora dos padrões foram interditados imediatamente, evitando riscos à segurança dos consumidores.

Em 20 estabelecimentos visitados, três marcas diferentes de fios e cabos elétricos foram identificadas com irregularidades e, posteriormente, submetidos a ensaios de resistência em laboratório, conforme a norma NBR NM-280. Os fabricantes dos produtos irregulares serão notificados e poderão sofrer penalidades que variam de advertência à multa, que pode chegar a R$ 1,5 milhão.

A diretora técnica do ITPS, Lúcia Calumby, aconselha os consumidores a observarem atentamente os produtos no momento da compra. “Na embalagem, é importante que o consumidor observe a presença do selo do Inmetro e das informações do fabricante em língua portuguesa, assim como o número do registro, que pode ser consultado no site registro.inmetro.gov.br. Como em qualquer outro produto, a orientação também é não levar para casa, se a embalagem estiver violada”, detalha Lúcia Calumby.

Além disso, se a compra do fio ou cabo for fracionada, o consumidor deve verificar se o produto possui, em toda a sua extensão, de forma inapagável, as informações do fabricante, que devem coincidir com as informações presentes na embalagem.

Denúncias

O ITPS disponibiliza um canal para denúncias, onde o consumidor pode entrar em contato pelo telefone (79) 3198-8822, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. As informações também podem ser enviadas para o e-mail ouvidoria@itps.se.gov.br ou através do site, escolhendo a opção Ouvidoria/SE-Ouv. As denúncias são anônimas, mas é necessário registrar um e-mail caso o consumidor deseje receber o resultado das fiscalizações referentes à sua demanda.

