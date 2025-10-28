ITPS leva experiências interativas sobre preservação da água ao Museu

O Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) deu início à programação especial realizada no Museu da Gente Sergipana, em alusão à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). A ação, promovida pelo instituto, segue até esta quarta-feira, 29, e está aberta ao público e aos alunos que visitarem o museu. A expectativa é de que cerca de 270 estudantes participem das atividades até o final do evento.

Neste ano, a SNCT traz o tema nacional ‘Planeta Água: cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território’, e o ITPS apresenta a proposta ‘O rio fala: o que o monitoramento nos conta?’, destacando a importância da preservação dos mananciais e o trabalho de monitoramento realizado pelo Instituto em todo o estado.

Para o diretor-presidente do ITPS, Kaká Andrade, o evento é uma oportunidade de aproximar a ciência das novas gerações. “O ITPS monitora 67 pontos de rios e reservatórios em Sergipe, analisando a qualidade da água e a vazão para subsidiar políticas públicas de recursos hídricos. Aqui, no museu, estamos mostrando às crianças e estudantes a importância da preservação dos nossos recursos hídricos, com vídeos, análises de água e ações interativas”, contou.

Durante os dois dias, o público pode participar de atividades interativas e assistir às demonstrações dos laboratórios do ITPS, que é órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), com análises sobre a qualidade da água e experimentos que mostram a presença de agrotóxicos. Equipamentos técnicos como microscópios e sondas de medição também estão expostos.

O professor Efraim Levi, da Escola Municipal Izídio Marques de Melo, localizada em Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju, ressaltou a importância da experiência fora da sala de aula. “É muito importante essa saída dos alunos para ver na prática como é feito o abastecimento e a purificação da água. Eles conseguem interagir, fazer perguntas e entender melhor o conteúdo que aprendem na escola. Estão animados e curiosos, o que é muito gratificante”, destacou.

Empolgada com a experiência, a aluna Ayla Nicia, 7 anos, também compartilhou o que aprendeu durante a visita. “Aprendi que não se pode jogar lixo no mar. Se tiver muita sujeira ou muito cloro na água, a gente pode ficar doente. É importante cuidar da água”, contou.

O evento conta ainda com um totem digital apresentando o Portal de Recursos Hídricos de Sergipe (Serhidro), plataforma que reúne informações sobre gestão e segurança dos recursos hídricos, além de quiz interativo, vídeos educativos, jogos de perguntas e respostas e sorteio de mudas de plantas.

A ação conta também com o apoio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), do Museu da Gente Sergipana, da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seed) e do Sergipe Parque Tecnológico (Sergipetec), que colaboraram com infraestrutura, técnicos e brindes distribuídos ao público.

SNCT

Há 22 anos, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia mobiliza milhares de pessoas em todo o Brasil, conectando ciência, educação e sociedade. Em 2025, com o tema ‘Planeta Água: cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território’, o evento reforça a importância da sustentabilidade e da consciência ambiental para o futuro do planeta.

