ITPS: pneus reformados em motos são proibidos e colocam vidas em risco

Órgão delegado do Inmetro em Sergipe reforça que a prática é ilegal e pode causar acidentes graves

O uso de pneus reformados em motocicletas é proibido por lei e representa um sério risco à segurança no trânsito. Embora permitido em veículos de carga e passeio, esse tipo de pneu compromete a estabilidade das motos. Diante disso, o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), reforça o alerta sobre os perigos dessa prática.

Pneus reformados passam por um processo de reaproveitamento da carcaça do pneu usado, que recebe uma nova camada de borracha. Apesar de a técnica ser permitida em veículos de carga e passeio, ela é proibida em motocicletas, conforme determina a Resolução nº 558/1980 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito). Ao Inmetro, cabe fiscalizar os estabelecimentos comerciais.

O diretor-presidente do ITPS, Kaká Andrade destaca que condutores e estabelecimentos comerciais devem ficar atentos às normas. “A estrutura dos pneus para motocicletas é muito mais sensível às condições de uso, qualquer falha pode comprometer gravemente o equilíbrio e a condução da moto, o que aumenta o risco de acidentes graves ou fatais. A comercialização de pneus reformados para motocicletas é ilegal e pode resultar em sanções para empresas que insistem na prática, além de representar um perigo iminente para quem trafega nas vias públicas”, explica.

Cotidianamente, o ITPS realiza ações de fiscalização em borracharias, oficinas e pontos de venda, com o objetivo de coibir práticas irregulares e garantir a segurança dos consumidores sergipanos. Pneus de motocicletas sem certificação ou com indícios de reforma podem ser apreendidos durante essas ações.

A recomendação do Instituto é que o consumidor sempre verifique a procedência dos pneus, procure o selo do Inmetro e desconfie de preços muito abaixo do mercado. Em caso de dúvidas ou denúncias, a população pode entrar em contato com a Ouvidoria do ITPS, por meio do telefone (79) 3198-8822, no horário das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira.

Também é possível enviar as informações para o e-mail ouvidoria@itps.se.gov.br ou acessar o site do ITPS e escolher a opção Ouvidoria/SE-Ouv. As denúncias são anônimas, mas é necessário informar um endereço de e-mail caso o consumidor deseje acompanhar os desdobramentos de sua solicitação.

Foto: Ascom ITPS