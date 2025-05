IV Arraiá da ACI será realizado no dia 10 de maio, em Aracaju

Evento tradicional da categoria arrecadará alimentos para instituições de caridade

A Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe (ACI/SE) realiza no dia 10 de maio, a partir das 16h, a quarta edição do Arraiá da ACI. A festa acontecerá no salão de eventos Sobre as Ondas, em Aracaju, e vai reunir corretores de imóveis, parceiros e patrocinadores em um ambiente de confraternização e solidariedade.

Com estrutura completa e serviço open bar, o evento contará com shows das bandas Baú das Antigas, Dan Ribeiro e Zuerões do Forró. O objetivo é celebrar a cultura nordestina e fortalecer os laços entre os profissionais do setor imobiliário.

Para participar, os corretores associados devem retirar a pulseira de acesso na sede da ACI, localizada na Galeria Shopping Casa Design, no bairro Ponto Novo, em Aracaju. A retirada pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. As pulseiras são limitadas e a distribuição ocorrerá enquanto durar o estoque.

O Arraiá da ACI também tem um viés solidário. Cada participante deverá levar 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão doados a instituições de caridade de Sergipe. O presidente da ACI, Anderson Ramos, destaca a importância do caráter social da celebração. “Cada alimento arrecadado é uma forma de mostrar que nossa categoria se preocupa com o próximo. É uma alegria ver a classe reunida por uma causa maior”, afirmou.

O IV Arraiá da ACI conta com o apoio das empresas Valor, Alfama Cursos, Fontes Correspondente, Invista, Rede Imob e Celi, entre outros, reforçando o compromisso da associação com o entretenimento, a valorização profissional e a responsabilidade social.

Texto e foto NV Comunicação