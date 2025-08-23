IV EDIÇÃO DO CRAS ITINERANTE LEVA SERVIÇOS À COMUNIDADE DO SÃO CONRADO E SE CONSOLIDA COMO PROJETO DE SUCESSO

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas), realizou nesta sexta-feira, 22, a 4ª edição do projeto CRAS Itinerante, desta vez no bairro São Conrado.

A iniciativa, que tem como objetivo aproximar os serviços socioassistenciais da população, atendeu 258 pessoas, mostrando que o projeto vem se consolidando como um modelo eficaz de atendimento e cuidado com as comunidades. Tudo isso pensado para garantir dignidade, informação e acesso à cidadania às famílias em situação de vulnerabilidade.

Durante o evento, os moradores do São Conrado e região tiveram acesso facilitado a diversos serviços ofertados pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), como o Cadastro Único (CadÚnico), Bolsa Família, BPC (Benefício de Prestação Continuada), PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família), PAEFI (Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos), auxílios moradia, natalidade e mortalidade, além de oficinas profissionais, dinâmicas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Programa Criança Feliz (PCF), oficina de pintura e desenho e apresentações culturais, além disso, oferta de vacinação por meio de uma integração com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

De acordo com a secretária da Família e da Assistência Social, Simone Valadares, o projeto tem cumprido seu papel de levar o Cras para mais perto das pessoas, especialmente aquelas que enfrentam dificuldades de mobilidade ou desconhecem os serviços disponíveis. “O Cras Itinerante é uma forma de romper barreiras e garantir que todos tenham acesso aos seus direitos, fortalecendo vidas e comunidades”, destacou a secretária.

Para dona de casa Nivalda Santos a realização dessa edição no bairro onde mora facilitou demais a atualização do CadÚnico. “Eu gostei muito porque pra nós da população aqui do São Conrado não tem o Cras e esse serviço social vir para perto da gente é bem importante. Foi tudo bem rápido e já estou voltando pra casa com meu cadastro atualizado”, contou Nivalda.

O autônomo Gilvan Vieira Medeiros se encontra sem trabalho e foi até o Cras Itinerante para buscar informações sobre o auxílio moradia. “Eu fiz duas cirurgias há pouco tempo e tô sem trabalhar, aí vim ver se conseguia o auxílio, e a moça já passou todos os encaminhamentos para a solicitação. Tirei todas as dúvidas que tinha sobre esses e outros benefícios, saio daqui mais feliz”, disse Gilvan.

A dona de casa Valdelice Cruz Santiago aproveitou o espaço de beleza para fazer uma maquiagem e um penteado diferente para levantar a autoestima. “Fiquei sabendo pelo carro de som que teria esse evento e vim aproveitar os serviços e nada melhor que se cuidar, a menina fez uma maquiagem e um penteado lindos para aproveitar a sexta-feira”, concluiu Valdelice.

Com a adesão crescente da população e o reconhecimento das comunidades atendidas, o Cras Itinerante segue seu caminho como uma política pública transformadora e fundamental para o fortalecimento da rede de assistência social em Aracaju.

Foto: Mateus Souza/Semfas