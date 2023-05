IV Fórum de Música Nordestina homenageia Elba Ramalho

Além de Elba, as cantoras Joesia Ramos e Karmem Korreia, e o grupo Skama de Peixe também estão entre os selecionados.

A Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) realizará nesta segunda-feira, 15, às 19h, a abertura do IV Fórum Nacional de Música Nordestina, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju. O evento, que marca também o início da programação do Encontro Nordestino de Cultura 2023, é oportunidade de celebrar a pluralidade da música produzida na região Nordeste, reconhecendo o trabalho de quatro grandes nomes que têm contribuído significativamente para a preservação e divulgação dessa forma de expressão artística: Elba Ramalho (PB), Joésia Ramos (SE), Karmen Korreia (AL) e o grupo Skama de Peixe (RR).

Entre os destaques da programação, está a homenagem à cantora Elba Ramalho, que receberá o título de cidadania aracajuana e sergipana, concedido pelo vereador Nitinho Vitale e pela deputada Maisa Mitidieri. A homenagem será prestada durante o Fórum, em reconhecimento à participação da artista em mais de três décadas nos principais eventos relacionados aos festejos juninos de Sergipe.

A partir desta iniciativa, a Funcap visa proporcionar acesso à cultura e à música nordestina para a população em geral. A entrada é gratuita mediante a aquisição de dois ingressos por pessoa na bilheteria do teatro, disponível na segunda até às 13h na Funcap e a partir das 14h na bilheteria do teatro.O evento será transmitido pela TV Aperipê.

Ascom Funcap