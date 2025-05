Ivan Leite recebe Preito de Gratidão Rotária do Distrito 4391 de Aracaju

Na noite do último dia 29 deste mês, o ex-prefeito e ex-deputado, Ivan Leite, esteve recebendo justa homenagem do Rotary Club de Aracaju, Distrito 4391, durante a 6ª Conferencia Distrital Aracaju, que destaca como tema “A Magia do Rotary”, prosseguirá até o dia 1º de junho, no Centro de Convenções AM Malls Sergipe.

O Rotary Club de Aracaju, Distrito 4391, é dirigido pelo rotariano Jorge Carvalho do Nascimento, atual Governar do referido Distrito, que funciona na capital sergipana há 91 anos.

O rotariano e empresário de Estância, Ivan Leite (que é fundador do Rotary Club de Estância, que no dia 27 do corrente completou 40 anos de atividade), recebeu das mãos do senhor Jorge Carvalho, Governador do Distrito 4391 do Rotary International, o Diploma intitulado “Preito de Gratidão Rotária”.

O Diploma Preito de Gratidão Rotária, apresenta os seguintes dizeres: “concedendo-lhe o Diploma do Preito de Gratidão Rotária, em reconhecimento aos bons serviços prestados como fundador, doador e colaborador ativo das atividades do Rotary Club de Estância”.

Rotary Club

O Rotary Club é um clube de serviços fundado nos EUA e presente em todo o mundo. Ao mesmo tempo que é uma organização internacional voltada para compreensão e concórdia universal, é também um movimento de estímulo para ações comunitárias e éticas. O Club reúne famílias com afinidades e que compartilham momentos de companheirismo e de trabalho voltado para a comunidade.

O Rotary tem como objetivo principal estimular e fomentar o ideal de servir como base de todo o empreendimento digno. Para tanto, o Club apoia e promove o desenvolvimento do companheirismo como elemento capaz de proporcionar oportunidades de servir e a melhoria da comunidade pela conduta exemplar na vida de cada rotariano.

Rotary Club de Aracaju

O Rotary Club de Aracaju, que está completando 91 anos, se reuniu pela primeira vez na noite de 4 de dezembro de 1934, no restaurante do Hotel Marozzi, quando 29 líderes da vida sergipana fundaram o clube, tendo como padrinho o Rotary Club da Bahia. Na reunião estavam presentes Moraes Sarmento, governador do Distrito 72 do Rotary International que incluía, dentre outros, o território dos estados de Sergipe e Bahia.

Lauro Borba, do Rotary Club do Recife, importante liderança do rotarismo brasileiro durante a primeira metade do século XX, também compareceu. Jaime Tavares representou o Rotary Club da Bahia. O primeiro clube de Rotary a funcionar em Sergipe foi reconhecido pelo Rotary International no dia 11 de abril de 1935.

O Rotary é uma rede internacional de clubes com dedicação a prestação de serviços com um grande número de profissionais envolvidos. Em Aracaju, o clube tem 91 anos e foi fundado no dia 4 de dezembro de 1934.

Fundado em 1905, o Rotary conta com mais de 1 milhão de pessoas envolvidas nas ações, sendo divididas em 33 mil clubes, além dos distritos, totalizando 571 espalhados pelos países.

É bom lembrar que esse clube reúne pessoas voluntárias que contribuem com o que podem, querem e sabem fazer para ajudar o próximo.

Por Magno de Jesus