J. Victor Fernandes lança o podcast “Croni Cast – Crônicas Narradas” com reflexões sobre arte

Já está no ar o Croni Cast – Crônicas Narradas, novo podcast do escritor, poeta, compositor, performer e produtor cultural J. Victor Fernandes, sergipano natural de Aracaju, com mais de vinte anos de atuação nas artes. Com episódios semanais, o podcast apresenta crônicas narradas que estão sendo publicadas nos principais jornais e sites do estado, agora em formato sonoro, com a voz marcante que o público já conhece, verve, presença e sentimento.

Mais do que uma leitura, o Croni Cast é um convite para conhecer, de forma diferente e sensível, a cena artística, o universo literário e os bastidores da produção cultural. As crônicas abordam temas como filmes, séries, livros, cultura pop, filosofia, política, além de trazer histórias da cultura sergipana, seus lugares, personagens e memórias coletivas.

No episódio de estreia, Fernandes compartilha sua experiência como julgador do concurso de quadrilhas Levanta Poeira, promovido pela TV Sergipe. A crônica é também uma reflexão sobre a quadrilha como manifestação cultural potente e em constante transformação — um produto cultural valioso para o Brasil. Entre xaxado, cultura pop, memórias afetivas e até uma referência ao Cisne Negro, o autor convida o ouvinte a mergulhar nesse turbilhão de imagens e sentidos que mostram como nossas quadrilhas são, sim, pop. O podcast está disponível no Spotify e pode ser acessado gratuitamente no aplicativo.

