Jacaré é encontrado na avenida José Carlos Silva em Aracaju

Um Jacaré foi encontrado no inicio da manhã desta quinta-feira (09), na avenida José Carlos Silva, no conjunto Orlando Dantas, em Aracaju. O animal foi visto na faixa exclusiva para os ônibus, que fica em uma parte da via pública.

Uma equipe da Polícia Ambiental esteve no local e realizou o resgate do jacaré, identificado como “papo-amarelo”.

Após o resgate, a Adema informou que o animal será encaminhado ao Centros de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)

Foto redes sociais